Археолози откриха древен графит в Помпей, който досега е бил незабелязан

Археолози откриха любовни писма на 2000 години в Помпей, които са останали незабелязани от изследователи и милиони туристи в продължение на десетилетия. Откритието е станало възможно благодарение на използването на усъвършенствани техники за цифрово изображение.

Археологическият парк Помпей обяви за това откритие, съобщава Fox News. Надписите са открити по време на изследователски кампании през 2022 и 2025 г., но резултатите са публикувани едва сега. Графитите се намират в коридор, свързващ театралния квартал с Виа Стабиана, оживена туристическа зона. Стената е била разкопана преди повече от 230 години, така че експертите не са очаквали нови открития.

Сред надписите има емоционални любовни писма. В едното се споменава жена на име Ерато и думата „обича“. В другото се казва: „Бързам; пази се, Саво мой, и бъди сигурен, че ме обичаш!“. Трето съобщение разказва за робинята Мета от Атела, която „обича Крос с цялото си сърце“ и моли богинята Венера от Помпей да бъде благосклонна към влюбените.

За да открият изтрити и почти невидими букви, изследователите са използвали технологията Reflectance Transformation Imaging (RTI) – специализиран метод за светлинна фотография, който позволява заснемане на повърхност под различни ъгли на осветление. Създадена е и цифрова карта на стената, за да се анализира местоположението на надписите и възможните връзки между тях.

Директорът на парка Габриел Цухтригел подчерта, че Помпей съдържа над 10 000 графити, представляващи „огромно наследство“. Той заяви, че съвременните технологии ни позволяват да разкрием нови истории за живота на древния град.

В бъдеще изследователите планират да създадат 3D дигитална платформа за изучаване на надписите, както и да монтират защитен покрив, за да запазят графитите.

Систематични разкопки в Помпей се провеждат от средата на 18 век, а градът, разрушен от изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., продължава да разкрива нови страници от историята дори след две хиляди години.

