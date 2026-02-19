Мечето Падингтън се присъединява към водещите на БАФТА и ще връчва награда

Този уикенд филмовите награди БАФТА ще бъдат озарени от мармаладена доза пухкав перуански чар. Мечето Падингтън беше потвърдено като един от водещите на церемонията, като обичаният герой — който в момента е на сцена в Уест Енд с "Paddington the Musical" — ще връчи наградата за най-добър детски и семеен филм (категория, от която последният му филм "Paddington in Peru" миналата година забележимо отсъстваше).

Участието на Падингтън вероятно ще бъде прецедент за наградите БАФТА, които едва ли досега са виждали четириног представител на семейство мечки да връчва награда

Paddington Bear is set to present at this weekend's #BAFTAs, with the beloved creature — currently on stage at the West End in “Paddington the Musical” — giving out the award for best children’s and family film. https://t.co/lqrPCeQSkh — Variety (@Variety) February 19, 2026

Сред "човешките" водещи тази вечер ще са Аарън Пиер, Айми Лу Ууд Алисия Викандер Алия Бхат Брайън Кранстън Мърфи Дейвид Джонсън Делрой Линдо Емили Уотсън и много други.

Още: 12 филма влизат в конкурса за късометражен филм на 30-ия София Филм Фест

Освен номинираните филми и таланти, по време на церемонията ще се състои и първото изпълнение извън САЩ на песента "Golden" от хитовата анимация "KPop Demon Hunters", изпълнена от Jae, Audrey Nuna и Rei Ami. Междувременно Джеси Уеър ще изпълни кавър на песен на Барбра Стрейзанд по време на сегмента "In Memoriam".

Филмовите награди БАФТА ще се проведат на 22 февруари в лондонската "Royal Festival Hall", като за първи път водещ ще бъде актьорът, режисцор и продуцент Алън Къминг, пише "Variety".

Номинациите БАФТА

Филмите "Битка след битка" и "Грешници" оглавиха списъка с номинации, като филмът с Леонардо ди Каприо получи най-много - 14, а историческият хорър с вампирска тематика го следва с 13.

Тазгодишният процес на подбор се откроява със "смело разказване на истории и уникални гледни точки" по теми от геополитическия пейзаж до дълбоко лични разкази, заяви пред АФП главният изпълнителен директор на BAFTA Джейн Миличип, цитиран от БГНЕС.

Още: Директорът на "Берлинале" проговори за цензурата по темата за Израел и Газа