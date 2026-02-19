Кабаков: „Никой не харесва съдиите, чувството не е приятно“

Георги Кабаков е един от най-коментираните футболни съдии в България през последните години. Той свири мачове както в Първа лига, така и на международно ниво. Реферът беше гост в подкаста на Българския футболен съюз. Там той говори за това какво е да си съдия. Как е избрал професията, каква е подготовката и през какво преминава един човек, за да стане рефер. Кабаков сподели и какво е усещането за един съдия да допусне грешка и какво се случва след това.

Георги Кабаков: „Тогава пък е най-големият бич лично за мен“

Ето какво каза Георги Кабаков: „Ние се отнасяме много професионално в нашата подготовка и лишаваме много себе си, нашите семейства, също както футболисти и треньори и хора, които съпътстват този процес, но нищо не е по-различно и при нас. Когато бъдеш критикуван неоснователно, чувството не е приятно. Много пъти и мен, и другите съдии са били критикувани основателно. Тогава пък е най-големият бич лично за мен, мога да отбележа. Защо? Защото, когато допуснеш една грешка, която е явна за цялата футболна общественост, а само ти не си видял, е много трудно да я обясниш.

„Зад тази грешка доста често и основно седи едно-единствено нещо“

Че тази грешка, да влезем в хипотезата – те си мислят, че ти си го направил волно, защото… и така, така, така, историята започва да бъде украсявана. Обаче зад тази грешка доста често и основно седи едно-единствено нещо – това, че съдията, не е бил концентриран, не е имал възможност да я види. В по-ранното ми развитие като съдия – страх, защото не съм бил сигурен дали това е правилното решение, а пък това решение може да обърне изхода на мача. Несигурност. Това са емоционалните състояния, които са в главата на един футболен съдия“.

