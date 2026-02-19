Войната в Украйна:

Полша призова Испания, Франция и Италия да увеличат военните разходи

19 февруари 2026, 19:47 часа 213 прочитания 0 коментара
Полша призова Испания, Франция и Италия да увеличат военните разходи

Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш призова Испания, Франция и Италия да увеличат военните си разходи, за да бъдат засилени отбранителните способности на Европейския съюз и НАТО, предаде Франс прес.

Още: Полша забрани на произведени в Китай коли да влизат във военни обекти

В интервю за агенцията Кошиняк-Камиш обясни, че Германия, Полша и скандинавските държави вече са реагирали на призива на президента на САЩ Доналд Тръмп Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. "Бих искал Испания да чуе този призив. Бих искал Италия и Франция да чуят още по-силно този призив за увеличаване на разходите за отбрана", заяви полският министър.

Отказът на Испания

Припомняме, че миналата година Испания отхвърли предложението на НАТО за изразходване на 5% от БВП за отбранителни нужди, което трябва да бъде обявено следващата седмица, като го нарече „неприемливо“, предаде ЕФЕ.

Още: Заради удрящите Украйна руски ракети и дронове: Летища в Полша спряха работа

В писмо, изпратено до генералния секретар на НАТО Марк Рюте през юни, испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания „не може да се ангажира с конкретна цел за разходи по отношение на БВП“ на срещата на върха на НАТО в Хага следващата седмица.

Още: Русия ще похарчи през 2026 г. рекордните 167 млрд. долара за военни цели

Повечето американски съюзници в НАТО са напът да одобрят искането на президента на САЩ Доналд Тръмп да инвестират 5% от брутния вътрешен продукт за отбраната и военните си нужди. В началото на юни Швеция и Нидерландия заявиха, че се стремят да изпълнят новата цел, отбелязва Асошиейтед Прес. Испания е страната с най-ниски разходи в 32-членния военен алианс, като насочва по-малко от 2% от своя БВП за разходи за отбрана.

Още: 5% от БВП за отбрана: Мисията (не)възможна за България?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Испания БВП Полша НАТО военни разходи призив разходи за отбрана
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес