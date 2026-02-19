Полша призова Испания, Франция и Италия да увеличат военните разходи

Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш призова Испания, Франция и Италия да увеличат военните си разходи, за да бъдат засилени отбранителните способности на Европейския съюз и НАТО, предаде Франс прес.

В интервю за агенцията Кошиняк-Камиш обясни, че Германия, Полша и скандинавските държави вече са реагирали на призива на президента на САЩ Доналд Тръмп Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. "Бих искал Испания да чуе този призив. Бих искал Италия и Франция да чуят още по-силно този призив за увеличаване на разходите за отбрана", заяви полският министър.

Отказът на Испания

Припомняме, че миналата година Испания отхвърли предложението на НАТО за изразходване на 5% от БВП за отбранителни нужди, което трябва да бъде обявено следващата седмица, като го нарече „неприемливо“, предаде ЕФЕ.

В писмо, изпратено до генералния секретар на НАТО Марк Рюте през юни, испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания „не може да се ангажира с конкретна цел за разходи по отношение на БВП“ на срещата на върха на НАТО в Хага следващата седмица.

Повечето американски съюзници в НАТО са напът да одобрят искането на президента на САЩ Доналд Тръмп да инвестират 5% от брутния вътрешен продукт за отбраната и военните си нужди. В началото на юни Швеция и Нидерландия заявиха, че се стремят да изпълнят новата цел, отбелязва Асошиейтед Прес. Испания е страната с най-ниски разходи в 32-членния военен алианс, като насочва по-малко от 2% от своя БВП за разходи за отбрана.

