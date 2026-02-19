Къде акулите нападат най-много хора?

През 2025 г. броят на фаталните нападения от акули върху хора в световен мащаб се е увеличил значително. Според The ​​Guardian , един окръг във Флорида уверено държи неофициалната титла „световна столица на нападенията от акули“.

Къде акулите са най-агресивни?

Според Международния файл за атаки от акули, доклад, поддържан от Програмата за изследване на акули към Университета на Флорида, през 2025 г. в световен мащаб са регистрирани 65 непровокирани атаки, в сравнение с 47 през 2024 г. Това е и по-високо от средното за последните пет години (61 инцидента).

Дванадесет смъртни случая от ухапвания от акули бяха потвърдени тази година - почти двойно повече от броя, регистриран предходната година. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на увеличения брой големи бели акули в техните местообитания, особено на популярните плажове за сърф в Австралия.

Директорът на програмата Гавин Нейлър подчерта, че ухапванията от акули зависят от биологията на животните, климатичните условия и броя на хората във водата. Въпреки резките годишни колебания, средните стойности за 10, 20 и 30 години се различават само с няколко случая, а средният брой смъртни случаи остава стабилен на шест годишно.

Пет от 12-те смъртни случая са станали в Австралия, където са регистрирани общо 21 непровокирани ухапвания. За сравнение, през 2024 г. страната е имала девет такива случая и нито един смъртен случай.

Един от трагичните инциденти, според статията, се е случил през ноември в района на залива Кроуди (Нов Южен Уелс), където голяма акула бик нападна двойка, плуваща от брега: жената, на около 20 години, почина, а мъжът получи сериозни наранявания.

Като цяло, Съединените щати регистрираха най-много непровокирани атаки - 25 случая (с три по-малко от общия брой за 2024 г.). Имаше един смъртен случай: през декември 55-годишната триатлонистка Ерика Фокс почина близо до Санта Круз, Калифорния, след като изчезна по време на групова тренировка в океана.

Флорида отново е регистрирала най-много нападения в САЩ – 11 случая, шест от които в окръг Волусия на атлантическото крайбрежие, отдавна смятан за най-известното място в света на ухапвания от акули. Щатът и окръгът обаче отбелязаха лек спад в броя на нападенията в сравнение с предходни години.

Калифорния и Хавай регистрираха по четири непровокирани несмъртоносни атаки, Южна Каролина - две, а Ню Йорк, Северна Каролина и Тексас - по една.

В доклада се споменават и няколко „първи случая“. В Южна Африка рибар стана първата регистрирана жертва на тъмна акула. ​​Подобен фатален инцидент в Израел през април не беше включен в статистиката, защото беше класифициран като провокиран.

Канада регистрира първото си непровокирано нападение от 2021 г. насам: голяма бяла акула прохапа мъжка дъска за гребане, но мъжът не пострада.

Така наречените „големи три“ вида - голямата бяла, тигровата и бичата акула, най-често причиняват сериозни наранявания. Докладът обаче отбелязва, че глобалните популации на акули остават значително по-ниски от историческите нива поради свръхулов.

Статистически, рискът да станете жертва на акула остава много нисък. За сравнение, повече от 4000 души се давят в Съединените щати всяка година, а мълниите отнемат приблизително 24 000 живота по целия свят.

