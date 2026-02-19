Правителството на Гюров:

Илияна Йотова: Имам резерви към някои министри

19 февруари 2026, 18:55 часа 344 прочитания 0 коментара
Илияна Йотова: Имам резерви към някои министри

Президентът Илияна Йотова коментира, че ако твърденията за нарушения от страна на служебния вицепремиер Стоил Цицелков се докажат, то Андрей Гюров трябва да вземе съответните мерки. По-рано днес представители на част от досегашното управляващо мнозинство отправиха обвинения, че Цицелков е обект на забрана от страна на ЕК именно по ресора му. 

Още: Седем ключови задачи и искания за оставки: Кабинетът "Гюров" взе властта (ОБЗОР)

Държавният глава каза също, че има резерви към някои от служебните министри, без да уточнява кои. Но подчерта, че решението за избора им е на министър-председателя. Напомни, че тя е избрала единствено премиера и няма как да е отговорна за членовете на кабинета.

Още: Няма да работим с реваншизъм, а по правила. Няма да съдим, а ще постигаме цели

"Няма как да имам забележки, тъй като той не е мой избор. Аз посочих господин Гюров за служебен министър-председател, оттам нататък той си проведе събеседване с всички хора, които днес видяхте, спря се на тях. От своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България и днес, както видяхте, в плерна зала той изложи седем точки. Много ми помогна, защото ние стриктно ще следим за тяхното изпълнение и още в първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни. Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят, в България всичко е прозрачно, ние много бързо ще усетим дали това, което беше заявено, ще бъде факт. Така е, има, повече вярвам обаче в тяхната експертност, отколкото в политически залитания. Надявам се, че така ще бъде, а дали това ще стане, ще видим. Ако твърденията за Стоил Цицелков се докажат, премерът Гюров трябва да вземе съответните мерки", каза Илияна Йотова, президент на Република България.

Още: Йотова поряза Радев: Няма как да сваля политическо доверие от кабинета (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Илияна Йотова служебно правителство президент Андрей Гюров Стоил Цицелков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес