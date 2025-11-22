Студио Actualno:

Чудесен Владимир Зографски записа силно класиране на старта на сезона в Световната купа по ски скокове

22 ноември 2025, 20:17 часа 395 прочитания 0 коментара
Чудесен Владимир Зографски записа силно класиране на старта на сезона в Световната купа по ски скокове

Водещият състезател на България в ски скоковете - Владимир Зографски, се справи чудесно на старта на новия сезон в Световната купа, като записа силно класиране с 12-то място на голямата шанца в Лилехамер, Норвегия. Българинът събра 292.1 т (135 и 125 м) и се доближи до топ 10 още в първото си състезание за сезон 2026, който е и олимпийски.

Владимир Зографски 12-ти в Лилехамер

Победител в състезанието стана Даниел Чофениг от Австрия с 311.5 т (133 и 129 м). Австриецът води за СК със 100 точки, а Влади и 12-ти с 22 точки. 32-годишният ни състезател зарадва България в зимните спортове малко след влизането на Алберт Попов в топ 10 на Световната купа в Гургъл в ски алпийските дисциплини.

Владимир Зографски

Иначе през миналия сезон Владимир Зографски записа рекордно класиране за българин на световно първенство в историята на ски скоковете, завършвайки на престижното девето място. Той има амбиции за още по-предни класирания през новия сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Владимир Зографски Ски скокове
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес