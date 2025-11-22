Чудесен Владимир Зографски записа силно класиране на старта на сезона в Световната купа по ски скокове

Водещият състезател на България в ски скоковете - Владимир Зографски, се справи чудесно на старта на новия сезон в Световната купа, като записа силно класиране с 12-то място на голямата шанца в Лилехамер, Норвегия. Българинът събра 292.1 т (135 и 125 м) и се доближи до топ 10 още в първото си състезание за сезон 2026, който е и олимпийски.

Владимир Зографски 12-ти в Лилехамер

Победител в състезанието стана Даниел Чофениг от Австрия с 311.5 т (133 и 129 м). Австриецът води за СК със 100 точки, а Влади и 12-ти с 22 точки. 32-годишният ни състезател зарадва България в зимните спортове малко след влизането на Алберт Попов в топ 10 на Световната купа в Гургъл в ски алпийските дисциплини.

Иначе през миналия сезон Владимир Зографски записа рекордно класиране за българин на световно първенство в историята на ски скоковете, завършвайки на престижното девето място. Той има амбиции за още по-предни класирания през новия сезон.