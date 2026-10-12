Бритни Спиърс неочаквано пусна нова песен (ВИДЕО)

Американската певица Бритни Спиърс зарадва феновете си с пускането на ново парче. Изпълнителката огласи неиздаваната досега песен "She'll Never Be Me", която записа през 2001 г. за албума си "Britney". Излизането на песента е посветено на 25-годишнината на албума, а самата песен е първият от пет архивни записа, които ще бъдат включени в специално юбилейно издание, пише "People".

В песента 44-годишната певица се обръща към бившия си любим, който е намерил нейна заместничка. Както обаче подсказват заглавието и текстът, новата заместничка никога няма да бъде нейно перфектно копие. В припева Спиърс подчертава собствената си уникалност и се чуди дали бившия ѝ партньор разбира, че друга жена никога няма да заеме нейното място.

Още: Джордж Клуни сменя попрището и отива на село

Певицата си сътрудничи по парчето с няколко лица, включително с Джъстин Тимбърлейк, с когото излизаше в началото на 2000-те. Брадли Деймънд и Алекс Грегс също са работили съвместно по песента, а тя е продуцирана от Riprock и Alex G. "She'll Never Be Me" ще бъде едно от петте парчета, които феновете ще чуят за първи път в 25-годишното юбилейно издание на албума на Бритни.

Разширеният списък с песни включва още "Am I a Sinner", "When I Say So" и "My Big Secret". Слушателите ще могат да чуят и студийна версия на "Right Now (Taste The Victory)", която преди това беше представена в реклама на Pepsi от 2002 г. Юбилейното издание е насрочено за 6 ноември, предава БГНЕС.

Още: Снимат филм за Бритни Спиърс, базиран на мемоарите ѝ