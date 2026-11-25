Пианистът и композитор Петер Бенце идва в София с програма, която съчетава класическа виртуозност, съвременна музика и перкусионни техники, по покана на Honeycomb Live Bulgaria. Изпълненията му са събрали над два милиарда гледания онлайн. На 17 май в Зала 1 на НДК ще чуете на живо как под пръстите му едно пиано звучи като цял оркестър.

На 17 май 2027 г. международно признатият пианист, композитор и музикален продуцент Петер Бенце ще изнесе концерт в Зала 1 на НДК в София. В програмата си той съчетава класическа виртуозност и съвременна музика. Със сложни аранжименти и перкусионни техники Бенце постига звученето на цял оркестър с едно пиано. Сред вдъхновенията му са Бах, Моцарт и Шопен, както и Майкъл Джексън и композиторът на филмова музика Джон Уилямс.

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Бенце пише първата си композиция на седем години, а на единадесет издава първия си солов албум за пиано. След като учи класическа музика в Унгария, той продължава образованието си в музикалния колеж "Бъркли" в Бостън, където развива своя отличителен стил. През януари 2012 г. Бенце поставя рекорд на Гинес, като натиска един и същ клавиш на пианото 765 пъти за една минута. Три години по-късно неговият аранжимент на "Bad" на Майкъл Джексън достига 10 милиона гледания в YouTube само за няколко дни.

Оттогава изпълненията му са събрали над два милиарда гледания онлайн и са привлекли вниманието на музиканти като Ханс Цимер, Дейвид Фостър и Дейвид Пейч, един от основателите на Toto.

Бенце е свирил в над 45 държави, с разпродадени концерти в Операта в Сидни, London Palladium, Salle Pleyel в Париж, Lotte Concert Hall в Сеул и Victoria Hall в Женева. През 2017 г. той свири пред 50 000 души на концерта Proms in the Park на BBC в лондонския Хайд парк. Албумът му "The Awesome Piano", издаден през 2020 г. от Steinway & Sons, оглавява класациите на iTunes в няколко държави и достига 11-о място в класация на Billboard.

Чуйте Peter Bence на живо на 17 май 2027 г. в Зала 1 на НДК в София. Билети ще откриете в сайта на Eventim.bg.

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