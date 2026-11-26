Броени дни преди двете декемврийски дати в Габрово и Варна, българската фолк метъл чета KHANЪ представя нов видеоклип от изпълнението на "Огнен меч" на живо. Клипът е заснет на 14 ноември в столичния клуб Mixtape 5 по време на събитието Echoes of Balkana и улавя безкомпромисната енергия, която групата се готви да пренесе на следващите два концерта.

Видеото е своеобразна покана към всички, които ще се присъединят към декемврийския поход на KHANЪ. Тежки рифове, скверни ритми и фолклорна палавост. Тези, които вече са били част от канските погроми, знаят, че на живо групата не оставя много място за почивка. Но този път KHANЪ са подготвили и нещо различно.

И в Габрово, и във Варна групата ще открие концертните вечери със специален акустичен сет, който ще разкрие по-древните и неподозирани пластове на музиката, вдъхновяваща тяхното творчество. Чрез фолклорни, средновековни и авторски композиции, изпълнени на уд, кавал, тамбура, гайда, двоянка и други традиционни инструменти, музикантите ще поведат публиката на пътешествие назад във времето към мелодиите, ритмите и звуковите традиции, от които черпи сила характерното звучене на KHANЪ.

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Това няма да бъде просто акустична версия на познатите песни, а възможност за по-близка среща с музикалните корени на групата. Пътуване от традицията към съвременния звук, преди на сцената, а и пред нея, отново да настане фолк метъл битка.

Габрово: 4 декември, петък, рок клуб "Стрелките", врати: 20:00 ч., вход: 10 евро.