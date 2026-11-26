Песента "Smells Like Teen Spirit" от 1991 г. на Nirvana оглави класацията на сп. "Rolling Stone" на 200-те най-добри песни на 90-те години на ХХ век, съобщи сайтът на изданието. Класацията е съставена от музикалния критик и дългогодишен редактор на списанието Роб Шефилд.

Деветдесетте години на ХХ век са десетилетие, белязано от изключително музикално разнообразие, включващо всичко - от гръндж и генгста рап до брит поп, техно и тийн поп, отбелязва "Rolling Stone". Музикалният взрив на 90-те години беше истински златен век. Независимо кой стил кара сърцето ви да трепти, през 90-те той беше в разцвета си, допълва изданието.

Феновете поглъщаха жадно музиката - купуваха компактдискове от музикалните магазини така, както никога нито преди, нито след това. Това беше най-прекрасната хаотична епоха в историята на музиката и точно затова толкова много почитатели я боготворят като най-великата, отбелязва списанието.

Списъкът представя разнообразен музикален микс от поп, рок, хип-хоп, брит поп, трип хоп, рейв, соул, диско, кънтри, пънк, готик, следвайки стриктното правило всеки изпълнител да участва в класацията само с една песен като водещ артист.

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Класацията на 200-те най-добри песни на 90-те обхваща световни хитове, култови класики и легендарни изпълнители от различни жанрове, включвайки пеци и групи като Пол Маккартни, Мадона, Джордж Майкъл, Nirvana, Metallica, Принс, Уитни Хюстън, Джанет Джексън, Аланис Морисет, Боб Дилън, Шер, Oasis, Radiohead, Бритни Спиърс, Снууп Дог, The Offspring, Рики Мартин, Red Hot Chili Peppers, Бьорк, U2, Depeche Mode, Pearl Jam, Backstreet Boys, Pulp.

Кои са песните в Топ 10

"Smells Like Teen Spirit" е парчето, което взриви света и преобърна всички правила за това как се прави музика и колко сурова емоция можеш да вложиш в четири елементарни акорда и едно нескопосано китарно соло, пише "Rolling Stone" за хита на Nirvana на върха на класацията. Бунтарският пънк химн помете за една нощ блудкавия рок на 80-те и отвори вратите към ново десетилетие на безкрайни възможности, без да се примирява със статуквото. "Smells Like Teen Spirit" продължава да въздейства и днес, защото Кърт Кобейн хвърля смела ръкавица – кара те да мечтаеш по-мащабно, да искаш повече, да се бориш докрай. Десетилетия по-късно това негово предизвикателство остава все така живо, отбелязва списанието.

На второ място в класацията е съвместната песен "No Diggity" (1996) на американската R&B група Blackstreet и на рапърите Доктор Дре и Куин Пен, следвана от "Juicy" (1994) на хип-хоп музиканта The Notorious B.I.G. Четвъртата позиция е за "Rebel Girl" (1992) на американска пънк рок група Bikini Kill.

"The Rain (Supa Dupa Fly)" (1997), изпълнена от американската рап изпълнителка Миси Елиът, е поставена на пето място, а след нея е "Gold Soundz" (1994) на американска инди рок група Pavement.

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"Nuthin' but a "G" Thang" (1992) на Доктор Дре и Снууп Дог е на седма позиция. Осмото място е за "Fuck and Run" (1993) на американската инди рок изпълнителка Лиз Феър, деветото – за "Are You That Somebody?" (1997) на американска R&B певица Алая.

Първата десетка на класацията на 200-те най-добри песни на 90-те години на 20-и век затваря "Common People" (1995) на английската рок група Pulp, предава БТА.