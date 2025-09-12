Българската банда Velian открива концерта на Tiamat в София

Родната дарк/дуум метъл банда Velian ще открие концерта на Tiamat в клуб Joy Station след точно 2 месеца, на 15 ноември. През годините Velian се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в българския метъл. Групата е известна с висококачествените си музикални видеоклипове и визуално впечатляващи изпълнения на живо, които съчетават мултимедийни елементи с отличителния стиймпънк външен вид на музикантите.

Velian имат издадени два дългосвирещи албума и едно EP, а в близко бъдеще очакваме да се появи е третото им отроче, носещо името "Embers". Бандата обещава да открехне малко вратичката и да изпълни няколко парчета от него.

За концерта на Tiamat

След напълно разпродадения им концерт през 2022 г., Tiamat пристига за ексклузивно шоу в София и е в очакване да се срещне с верните си български фенове.

Наскоро Йохан Едлунд и компания споделиха в социалните мрежи, че са в студио и работят по нов материал, и въпреки че все още няма яснота кога ще бъде издаден следващ албум, ние очакваме изненади по време на шоуто им тук. Tiamat са на сцена вече повече от 30 години, имат сериозна дискография зад гърба си и със сигурност са подбрали сетлист, в който всеки техен фен ще открие любимо парче.

Билети за Tiamat със специални гости Velian на 15 ноември може да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини „На тъмно“), касите на магазини „Фантастико“, както и онлайн на https://bit.ly/45C7wJn. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.