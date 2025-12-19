Ще произвеждат танкове Leopard в Гърция

Компания Metlen Energy and Metals обяви в четвъртък, че чрез своя сектор M Technologies е подписала договор с немската оръжейна компания KNDS Deutschland за доставка на 200 монтажни единици за танкове Leopard 2A8, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Leopard 2A8 е най-модерният основен боен танк на KNDS и един от най-сложните в света. Съгласно споразумението, M Technologies ще осъществява производството в отбранителния център на Metlen във Волос до 2031 г.

Ползата за Европа

Същевременно това ще подобри наличността на съвременни отбранителни системи за нуждите на много европейски страни, потвърждавайки средносрочния план на компанията, представен на Деня на капиталовите пазари, проведен на Лондонската фондова борса през април 2025 г. Производствените ѝ звена непрекъснато се модернизират, утвърждавайки я като ключов стълб на европейската отбранителна индустрия.

Това споразумение бележи нов етап в дългогодишното сътрудничество между двете компании, изградено върху отношения на доверие, обхващащи повече от 23 години.

Преговарят и за други видове отбранителни системи

Успоредно с това, Metlen, чрез M Technologies, и KNDS са в напреднали преговори за задълбочаване на сътрудничеството си в други видове отбранителни системи, укрепвайки стратегическата автономност на Европа и допринасяйки за създаването на високоспециализирани работни места и развитието на иновативни технологии в Гърция и другаде.