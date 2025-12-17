Легендата Марк Рибо със солов концерт в София

Марк Рибо, един от най-оригиналните съвременни джаз/пост-джаз/ноу уейв китаристи в света, пристига в София за солов концерт на 4 февруари 2026 г. по покана на радио фестивала "Аларма Пънк Джаз". Мястото на действието е "Пространство 108", както е позната сред ъндърграунда Голямата зала 4 на Федерацията на научно-техническите съюзи - ФНТС на ул. "Г.С.Раковски" 108, а часът на отварянето на вратите за публика е 20:00 ч. На същото място само преди няколко месеца "Аларма" беше домакин на соловия концерт на друга легенда на съвременната алтернативна сцена – фронтмена на норвежците Madrugada Сиверт Хойем.

Енигматичният китарист Марк Рибо (р. 1954, Ню Джърси) има в обширната си дискография изключително разнообразни солови китарни албуми, сред които "Book of Heads" по музика на Джон Зорн, "Plays the Works of Frantz Casseus", "Saints", "Don’t Blame Me", "Exercises in Futility" и "Silent Movies".

Отделно от това изключително разпознаваемата му китара звучи в огромен брой албуми на Джон Зорн (Рибо е постоянен член на групите на Bar Kokhba и Electric Masada, но участва и в редица други проекти на Зорн – Dreamers, Masada Guitars с Бил Фризел и Тим Спаркс, филмовите албуми на нюйоркския авангарден композитор). Марк Рибо е и любимият китарист и близък приятел на Том Уейтс, в чиито албуми участва вече 4 десетилетия – от емблематичния "Rain Dogs" (1985) до наши дни. През 80-те е китарист на супергрупата Lounge Lizards на Джон Лури, а сред най-значимите му авторски проекти през годините са Marc Ribot y Los Cubanos Postizos, Ceramic Dog, The Young Philadelphians, Spiritual Unity и др. Китарата му може да се чуе още в проекти на Елвис Костело, Сусана Бака, Арто Линдси, Винисиус Кантуария, Елтън Джон, Маккой Тайнър, Мду Моктар, Робърт Плант, Джон Медески, Майк Патън и още безброй любимци на публиката.

Соловите изпълнения на Рибо на живо са непредсказуеми преживявания, които създават звукова матрица от памет, свободна импровизация, дух на времето, блус и извънземни радиосигнали, които винаги държат слушателя на ръба на стола.

През 2025 г. Марк Рибо издаде албума-шедьовър "Map of a Blue City", в който отново (след Songs of Resistance oт 2018) се завръща към песенната форма, следвайки житейската си и гражданска максима "I sing only in times of emergency" / "Пея само във времена на крайна необходимост" (каквито очевидно са и сегашните времена).

Концертът е част от афиша на "Аларма Пънк Джаз 2026" и се организира в партньорство с екипа на Wrong Fest.

БИЛЕТИ могат да бъдат закупени онлайн в системата на EpayGo https://epaygo.bg/2691705442 или на каса на EasyPay. Първите 50 са по 50 лв. После - до Нова година цената е 55 лв. През януари се вдигат на 30 евро, а от 1 февруари - 35 евро. На входа в деня на концерта (4 февруари) цената ще е 40 евро, ако има останали, тъй като местата в залата са само 220.

Програма за вечерта е, както следва:

20:00 - отваряне на вратите

20:30 - специален гост, чието име организаторите ще обявят на 4 януари (месец преди концерта)

21:30 – Марк Рибо на сцената

Марк Рибо е гостувал досега у нас само веднъж – като солист на специален проект на белгардския сърф/фрий джаз колектив Fish In Oil в Първо студио на БНР през 2018 г. – и тогава, както и сега – по покана на "Аларма Пънк Джаз". Концертът му на 4 февруари 2026 е част от кратко европейско турне от 8 дати от Осло до Женева, като софийската е единствената на Балканския полуостров.

