Концертът на к-поп сензацията XLOV в България с нова локация

Поради големия интерес концертът на XLOV се мести в зала 4 на Интер Експо Център София! Датата остава същата, 6 февруари. Продажбата на билети за общ вход (GA) ще се възобнови на 18 декември 2025 г. в 11:00 часа. Броят на посетителите е ограничен, а интересът на феновете е повече от огромен – пригответе се да бъдете част от преживяване, което ще остане в историята!

BGTSC пише нова глава в K-pop историята у нас! XLOV идват за пръв път в България, носейки енергията на международната сцена с незабравимо шоу и директно в сърцата на феновете. До смяната на локацията у нас се стигна след като специалните пакети свършиха за часове, а местата в JOY STATION бяха разпродадени за броени дни!

XLOV е група феномен, която дебютира през 2025 година, привличайки мигновено вниманието с новаторската си концепция. Четиримата членове съчетават харизма, мощен танц и силно послание за свобода и автентичност. Музиката им се плъзга между модерен поп, експлозивен танц и нотки на R&B, създавайки жизнено и неповторимо звуково изживяване.

За по-малко от година XLOV се утвърдиха като една от най-смелите K-pop групи от ново поколение. Концертът в София ще бъде уникална възможност за феновете да се докоснат до енергията, емоцията и посланието на група, която разчупва конвенциите и вдъхновява глобална общност. XLOV е повече от музика. Това е нов начин за възприемане на изкуството, нов начин за изразяване на свободата и любовта. На 6 февруари 2026 г. София се превръща в сцена, където всичко оживява.

Важно за билетите

Продажбите на билети за новата локация започва на 18 декември в 11:00 ч. Те ще се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон. Издадените билети за JOY STATION са валидни без презаверка.

Моля, имайте предвид, че са възможни измамни продажби. Официални билети се предлагат единствено чрез Eventim.BG от тук: https://www.eventim.bg/bg/bileti/xlov-sofiya-inter-ekspo-centr-zala-4-691716/event.html

ВСЯКА ДРУГА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕПРОДАЖБА може да предлага невалидни билети, затова силно ви съветваме да купувате само от официалния сайт.

Категориите билети VVIP+, VVIP, VIP и всички възможности за среща или снимка с групата отдавна са разпродадени. В продажба влизат само билети за достъп до концерта (General Admission).

Политика за деца и непълнолетни: На това събитие всички до 18-годишна възраст влизат с билет и придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734.

Малолетни (до-13 годишна възраст) и непълнолетни (от 14 до 17-годишни) могат да присъстват на това събитие само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно и може да носи отговорност за действията на придружаваното лице! Декларации без печат от нотариус не се зачитат като легални, освен когато посетителят под 18 е придружен от родител. Тогава на охраната се представят лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице.

В събитието във Facebook периодично ще се качва текуща, любопитна и полезна информация, съобщават организаторите от BGTSC.