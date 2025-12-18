Любопитно:

Концертът на к-поп сензацията XLOV в България с нова локация

18 декември 2025, 10:59 часа 280 прочитания 0 коментара
Концертът на к-поп сензацията XLOV в България с нова локация

Поради големия интерес концертът на XLOV се мести в зала 4 на Интер Експо Център София! Датата остава същата, 6 февруари. Продажбата на билети за общ вход (GA) ще се възобнови на 18 декември 2025 г. в 11:00 часа. Броят на посетителите е ограничен, а интересът на феновете е повече от огромен – пригответе се да бъдете част от преживяване, което ще остане в историята! 

BGTSC пише нова глава в K-pop историята у нас! XLOV идват за пръв път в България, носейки енергията на международната сцена с незабравимо шоу и директно в сърцата на феновете. До смяната на локацията у нас се стигна след като специалните пакети свършиха за часове, а местата в JOY STATION бяха разпродадени за броени дни!

XLOV е група феномен, която дебютира през 2025 година, привличайки мигновено вниманието с новаторската си концепция. Четиримата членове съчетават харизма, мощен танц и силно послание за свобода и автентичност. Музиката им се плъзга между модерен поп, експлозивен танц и нотки на R&B, създавайки жизнено и неповторимо звуково изживяване.

Още: Sean Paul с концерт на Vidas Art Arena през май 2026 г.

За по-малко от година XLOV се утвърдиха като една от най-смелите K-pop групи от ново поколение. Концертът в София ще бъде уникална възможност за феновете да се докоснат до енергията, емоцията и посланието на група, която разчупва конвенциите и вдъхновява глобална общност. XLOV е повече от музика. Това е нов начин за възприемане на изкуството, нов начин за изразяване на свободата и любовта. На 6 февруари 2026 г. София се превръща в сцена, където всичко оживява.

Важно за билетите

Продажбите на билети за новата локация започва на 18 декември в 11:00 ч. Те ще се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон. Издадените билети за JOY STATION са валидни без презаверка.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Моля, имайте предвид, че са възможни измамни продажби. Официални билети се предлагат единствено чрез Eventim.BG от тук: https://www.eventim.bg/bg/bileti/xlov-sofiya-inter-ekspo-centr-zala-4-691716/event.html

ВСЯКА ДРУГА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕПРОДАЖБА може да предлага невалидни билети, затова силно ви съветваме да купувате само от официалния сайт.

Категориите билети VVIP+, VVIP, VIP и всички възможности за среща или снимка с групата отдавна са разпродадени. В продажба влизат само билети за достъп до концерта (General Admission).

Още: SPICE Music Festival 2026: Легенди на електронната и денс сцена се присъединяват към фестивала в Бургас

Политика за деца и непълнолетни: На това събитие всички до 18-годишна възраст влизат с билет и придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734.

Малолетни (до-13 годишна възраст) и непълнолетни (от 14 до 17-годишни) могат да присъстват на това събитие само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно и може да носи отговорност за действията на придружаваното лице! Декларации без печат от нотариус не се зачитат като легални, освен когато посетителят под 18 е придружен от родител. Тогава на охраната се представят лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице.

В събитието във Facebook периодично ще се качва текуща, любопитна и полезна информация, съобщават организаторите от BGTSC.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
концерти к-поп XLOV
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес