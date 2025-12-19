Българският лъв: Очаквам добър старт на сезона и борба за челото във Формула 2

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов очаква с нетърпение новия сезон в надпреварата. Както е известно, през изминалата кампания той караше във Формула 3, но отличното му представяне му спечели правото да се изкачи с едно стъпало по близо до елита. Българският лъв вече участва в две състезания във Формула 2 и дори успя да се качи на подиума в спринта на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.

Никола Цолов говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че вече е свикнал с новата кола. Той допълни, че очаква да направи една добра подготвка, да стартира успешно сезона и да се бори за челото във Формула 2.

„Мога да се чувствам по-комфортно във всяко състезание“

„Чакам с нетърпение празниците, защото последните месеци бяха доста интензивни. Най-силните ми спомени са добрите моменти през миналия сезон. Спомням си и част от не толкова хубавите моменти. Трябва да гледам и анализирам тези ситуации, за да не се повтарят. Всичко си спомням, но съм свеж. Успях да се насладя и съм готов да атакувам новия сезон. Имам няколко моменти и спомени с Хелмут Марко. Жалко е, че напуска ролята си, но със сигурност вече му трябва почивка. Все още никой не знае кой ще го замести“.

„Бързо свикнах с новата кола. Мога да се чувствам по-комфортно във всяко състезание. Адаптирам се и мисля начини, за да може колата да стане по-бърза. Тези дни имах малко време да анализирам и да комуникирам с отбора, за да почнем новата година на добро ниво. Пробвам се да бъда топ във всички процедури, за да имам постоянство. Нивото във Формула 2 е много по-високо Радвам се, че се популяризира спорта у нас. Има много повече желаещи. Правят се нови писти. Нямам търпение да видя следващите, които тръгват по моя път. Очаквам добър старт на сезона, добра подготовка и борба за челото“, заяви Никола Цолов.

