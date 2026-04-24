Дебютът на Крис Айзък у нас: от "Wicked Game" до личните му истории за любовта

"Много сме развълнувани да посетим България, защото не сме били там. Не знаем много за нея и звучи екзотично." Това казва американската легенда Крис Айзък пред български медии за предстоящия си дебютен концерт в България това лято. Платиненият носител и номиниран за "Грами" изпълнител идва у нас по покана на Fest Team на 22 юни на Vidas Art Arena. Тогава българската публика ще чуе за първи път на живо едно от най-култовите му любовни парчета - "Wicked Game".

Още: Meteora са специални гости на концерта на Sirenia в София

За несподелените чувства, за силата на любовта и че човек нищо не може да контролира, когато е влюбен – тези емоции артистът пресъздава в "Wicked Game", която стана световен хит и превърна Крис Айзък в международна икона на чувствения рокендрол. А клипът към нея, в който той си партнира с прелестната Хелена Кристенсен, до ден днешен остава една от най-горещите и запомнящи се визуализации към песни. Клипът е заснет в Хавай и има две версии – едната, режисирана от Дейвид Линч, а другата – от Хърб Риц. След като пристигат в Хавай, певецът е настанен в голям апартамент в луксозен хотел, а Хелена – в обикновена стая в друг хотел. "Веднага ги накарах да разменим стаите, защото моята беше по-голяма и по-подходяща за нея. С големи огледала и хубава светлина, така че тя би могла да се гримира и подготвя по-удобно. Сменихме ги. После в три сутринта приятелката ми се обадила, докато Хелена е в апартамента. Никога не чух края на тази история. Приятелката ми така и не повярва, че между нас не е имало нищо", разказва още Айзък в интервюто.

Без въобще да предполага, че "Wicked Game" ще се превърне в такъв хит, до ден днешен така и не му омръзва да я изпълнява. Същото е и с другите негови супер известни песни като "Lie To Me", "Blue Hotel" и "Baby Did a Bad Thing" – по думите му, всеки път е различно, като ги изпълнява, защото публиката винаги е различна и носи своя специфичен заряд. Признава още, че много обича да пее "Forever Blue". Баладата се появява, когато Крис Айзък писал любовно писмо до приятелката си, която скъсала с него. Няколко пъти писал писмото, но все не му харесвало, а и знаел, че тя няма да го прочете – затова решил да го превърне в песен.

Още: Ето кои са легендарните музиканти зад супергрупата BEAT, съживяваща звука от 80-те на King Crimson

Артистът започва музикалния си път в родния Стоктън, Калифорния и изгражда самобитен стил, като съчетава рокабилитито на 50-те години с класически поп мелодии. Текстовете му изследват теми, универсални за всеки, като любовта, загубата и носталгията. С 13-те си издадени студийни албума, разпродадени световни турнета с групата си Silvertone и над 40-годишна кариера, Крис Айзък създава неповторима интимна атмосфера, която остава дълго в съзнанието. А сценичното му присъствие е наистина забележително – винаги излиза пред публиката със стилни лъскави костюми.

Неговата музика многократно се появява както на малкия екран, така и на големия. Звучала е в емблематични филми като "Синьо кадифе" и "Диво сърце" на покойния режисьор Дейвид Линч, в последния филм на Стенли Кубрик "Широко затворени очи", в "Истински романс" на Тони Скот и др. Самият той участва в немалко продукции като "Омъжена за мафията", "Туин пийкс", "Мълчанието на агнетата" и "Музиката, която правиш".

Крис Айзък изобщо не се вписва в типичния образ на рокендрол звездата – не пие, не пуши, не ходи по купони след концертите, за да си пази гласа, и ходи на фитнес. Признава пред българските медии, че противно на очакванията на всички, той води обикновен живот – изхвърля боклука, пуска пералня, зарежда колата си и т.н. Не е изненада, че най-любимото му занимание е музиката. По думите му домът му изглежда като музикален магазин от 60-те години с китари, барабани, пиано и микрофон и дори в свободното си време, за забавление - пее.

Още: "Една вечер с Иво Димчев" и неговия бенд на Античния театър

Едно от най-големите му постижения е, че почти 40 години работи с една и съща банда. Няма да забрави и момента, когато разбира, че са станали известни. Пред българска медия, Крис Айзък разказва как първият им удар не бил в Щатите, а във Франция с "Blue Hotel". След участие на певеца и групата му във Франция, пред театъра стояли около хиляда души. Изпълнителите си помислили, че чакат трамвая или автобуса, а се оказало че тълпата причаквала групата за автографи и снимки. Някой си мисли, че сме важни, си казали тогава музикантите.

Още: Слушаме цялата музика от Stranger Things на живо в София!

Четири дни преди да навърши 70 г., Крис Айзък ще изпълни някои от най-красивите си и чувствени песни за първи път пред българска публика на 22 юни на Vidas Art Arena. Билетите за концерта му са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 51 евро.