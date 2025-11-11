Легендарният Крис Айзък за първи път в България!

Платинен носител и номиниран за "Грами", легендарният артист с над четири десетилетия на сцената, Крис Айзък ще направи своя дългоочакван дебют в България следващото лято. Концертът му на 22 юни 2026 г. на Vidas Art Arena е по покана на Fest Team и ще бъде организиран с изцяло седящи места, с цел максимален комфорт и оптимално преживяване на публиката. Билетите влизат в продажба на 13 ноември в 11:00 в мрежата на ticketstation.bg, а цените започват от 88 лв.

Още: Il Volo: Живеем живота на мечтите си

Крис Айзък започва музикалния си път в родния Стоктън, Калифорния и изгражда самобитен стил, съчетавайки рокабилито на 50-те с класически поп мелодии, а текстовете му изследват теми като любов, загуба и носталгия. "Wicked Game", култовата му песен, чийто клип с красивата Хелена Кристенсен на черно-белия плаж остава завинаги в музикалната история, превърна Крис Айзък в международна икона на чувствения рокендрол.

Неговата музика създава елегантна, интимна атмосфера, която се запечатва в съзнанието и приглася на сърцето и точно това ще усети и българската публика през юни.

Още: Сензацията Джонатан Рой се завръща с концерт в Зала 3 на НДК през януари

Айзък издава 13 студийни албума, разпродава световни турнета с бандата си Silvertone и до днес е музикант, чийто звук съчетава елегантност, ретро вибрация и сурова емоция. Неговата музика многократно се появява както на големия, така и на малкия екран, а самият той се изявява и като актьор – от филми като "Мълчанието на агнетата" до "That Thing You Do!".

Българската публика ще има възможноста да чуе на живо класики като "Lie To Me", "Baby Did a Bad Bad Thing", "Blue Hotel" и още любими песни на 22 юни на Vidas Art Arena. Продажбата на билети за публиката стартира в четвъртък, 13 ноември в мрежата на ticketstation.bg.