Fun Lovin‘ Criminals с нов концерт в София наесен

Кой не знае Fun Lovin’ Criminals? Koй не е чувал за тях! Любимите нюйоркски бандити се завръщат у нас, по-малко от две години след последното си гостуване в България, заради … феновете!

Последният концерт на криминалните от Ню Йорк се превърна в ярко, шумно парти, което още се помни в София и бандата побърза да обяви нов концерт у нас, този път – клубен гиг на 22 oктомври в City Stage. Заразителен микс от кинематографичен хип-хоп, рокендрол, блус, джаз и латино соул, елегантни костюми и любопитни текстове с криминални, но и комични истории от Ню Йорк за наркотици, престъпност и екзистенциална досада. Това са Fun Lovin’ Criminals, които България познава и обича.

FLC идват за концерт в София отново на 22 октомври в City Stage по покана на Fest Team, а билетите влизат в продажба oт днес, стартирайки от 33 лв.

Fun Lovin' Criminals се сформират през 1993 г., след като Fast среща Huey в нощния клуб The Limelight в Ню Йорк. Дебютният им албум Come Find Yourself достига № 7 в британските класации и е сертифициран като платинен в Обединеното кралство и като златен в Нидерландия. Най-големият им хит „Scooby Snacks“ съдържа диалози от филмите „Pulp Fiction“ и „Reservoir Dogs“ на Куентин Тарантино. Песента достига своята връхна точка № 12 в британската класация за сингли през 1997 г. и получава сребърен статус от Британската фонографска индустрия (BPI) през юли 2022 г. Групата е издала шест студийни албума, три диска с концертни записи и четири компилации с хитове на FLC, алтернативни версии и B-страни. Настоящият състав на групата се състои от Brian „Fast“ Leiser, Frank Benbini и Naim Cortazzi от Happy Mondays. На живо в София публиката ще може да чуе последното EP на FLC The Capistrano Sessions и много от любимите хитове на бандата.

Събитието във фейсбук е тук.

Билетите за концерта на Fun Lovin Criminals влизат в продажба днес и стартират на цени от 33лв. в мрежата на Ticket Station.

Информация за всички предстоящи събития на Fest Team може да намерите на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи.