Група „РОЗЕТ“ спечели първо място в Младежкия конкурс за нова песен

С емоционален заряд и бурни аплодисменти завърши третото издание на „Младежки конкурс за нова песен“ , организирано от МУЗИКАУТОР и Националния студентски дом . Големият победител тази година е група „Розет“ с песента „Един човек и тишина“ – композиция, която впечатли журито с дълбочина, зрялост и съвременен музикален почерк.

„Усещаме музиката си като рок с отношение към мелодията и лириката,“ споделят младите музиканти, които съчетават поетичност и мощно сценично присъствие.

Конкурсът тази година привлече рекорден интерес – почти 100 кандидатствали автори и групи, от които 60 бяха допуснати до сцената на живо. В рамките на два конкурсни дни публиката в Националния студентски дом се потопи в музикално преживяване с богата гама от стилове – от акустични балади и джаз до алтернатив, рок, соул и инди поп.

На финалната вечер – 14 ноември, прозвучаха 26 авторски песни, доказали силата и вдъхновението на новото поколение.

Отличени участници в третото издание на конкурса са:

Първа награда: „Един човек и тишина“ – група „Розет“

Втора награда: „In This Life“ – Aliya

Трета награда: „Breaking Every Mirror“ – Ирина Апостолова

Награда на екипа на МУЗИКАУТОР: „Happiness“ – Overhook

Награда „Вдъхновение“ на МУЗИКАУТОР: „Моята седмица“ – Елиа Георгиева квартет

Награда „Вкусът на времето“: „Ръцете ти“ – Sindeed

Награда на Българската музикална асоциация (БМА): „Polly“ – Sunblinds

Награда на публиката (финансирана от БМА): „She femaled femininely across the room“ – You Died Yesterday

От Превантивно-информационния център по проблемите на зависимостите към Столична община, които тази година се включиха като партньор на инициативата, отличиха с ваучер-награда от музикален магазин за таланта и посланията песните на:

Виктория с „Белези“,

Цвет с „Реквием“

„Младежкият конкурс за нова песен“ отново доказа, че новото поколение автори в България имат глас, талант и послание. За нас това е не просто конкурс, а платформа, която вдъхновява и обединява българските творци от различните поколения“ коментира Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Творческата стойност и професионализмът на конкурса се дължат и на внимателно подбраното жури, съставено от утвърдени автори, продуценти, музиканти и доказани български творци, които вярват, че на младите трябва да се дава шанс, сцена и пространство за усъвършенстване.

Сред тях тази година бяха Денис Ризов („Ахат“), Иван Велков („П.И.Ф.“), Христо Йоцов – композитор, музикант и преподавател, Мирена Станева – изпълнителен директор на Българската музикална асоциация (БМА), Венци Мицов – музикант и член на УС на БМА, Елена Ангелова – музикален продуцент в БНР, Силвия Петкова – актриса, Алена Вергова – актриса и музикант, Русита Боева – изпълнител и отличена участничка от първото издание на конкурса през 2024 г., както и Никола Груев („Котарашки“) и Деян Каменов – музиканти и членове на МУЗИКАУТОР и др.

Общото между всички тях е вярата, че българската музика се развива, когато младите творци имат подкрепа, ментори и реални възможности за изява.

За конкурса и неговото въздействие

„Младежки конкурс за нова песен“ е възроден през 2024 г. от МУЗИКАУТОР и Националния студентски дом като продължение на легендарния форум от 70-те и 90-те години, известен като „Малкият Орфей“ – сцена, на която са изгрявали имената на Кирил Маричков, Михаил Белчев, Милена Славова и много други. Основен двигател на идеята за завръщането на музикалния форум е на Васил Гюров („Ревю“) – зам.-председател на МУЗИКАУТОР.

Инициативата има мисията да насърчава индивидуалния талант, да изгражда общност от млади автори и да развива ценностите на авторската музика. Само за три издания конкурсът се превърна в автентична сцена за нови български творци, като успя да преодолее бариерите между поколенията и жанровете, да насърчи обмена на идеи и да подкрепи създаването на устойчиви творчески общности.

„Подкрепяме инициативата, защото тя е в унисон с философията и мисията на Центъра да насърчава младите хора да изразяват себе си. Чрез изкуство и музика да намират своята идентичност“, споделя д-р Цветелина Петкова, директор на центъра.

Събитието се организира от МУЗИКАУТОР в партньорство с Националния студентски дом и е подкрепено от Българската музикална асоциация (БМА), Българското национално радио (БНР) и Превантивно-информационния център по проблемите на зависимостите към Столична община, и се провежда под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката.