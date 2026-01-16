Хари Стайлс обяви важна новина за музикалната си кариера

Новият албум на Хари Стайлс, озаглавен "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", ще излезе на пазара на 6 март, предаде ДПА. Бившият член на групата „Уан дайрекшън" издава първия си албум от четири години насам. Изпълнителен продуцент на продукцията е Кид Харпун. Припомняме, че слуховете за нов албум започнаха, когато в градове като Ню Йорк и Манчестър бяха разлепени плакати с надпис We Belong Together („Ние си принадлежим").

Освен че публикува съобщение в Инстаграм, Хари Стайлс промени и профилната си снимка с такава, на която е облечен с жълта риза, червена вратовръзка и оранжеви слънчеви очила, отбелязва ДПА.

31-годишната музикална звезда се държи дискретно, откакто турнето му Love On Tour приключи през 2023 г. Според информациите миналата година той е участвал в Берлинския маратон под псевдонима Стед Сарандос, като е пробягал дистанцията от 42,195 км за по-малко от три часа. През март 2025 г. се появиха съобщения, че е завършил маратона в Токио за три часа, 24 минути и седем секунди, като певецът е забелязан сред публиката на миналогодишния фестивал в Гластънбъри и на първата реч на папа Лъв Четиринадесети в Рим през май м. г., припомня ДПА.

Стайлс като солов изпълнител

Соловата кариера на Хари Стайлс започна, след като той и колегите му от „Уан дайрекшън" Найл Хоран, Лиам Пейн и Луис Томлинсън си взеха почивка през 2016 г., почти година след като Зейн Малик напусна групата.

Снимка: Getty Images

Пейн почина на 31-годишна възраст през октомври 2024 г., след като падна от балкона на хотел в Аржентина, а оцелелите членове на момчешката банда се събраха на погребението му заедно с бившия мениджър Саймън Коуел през ноември същата година.

Стайлс издаде дебютния си солов албум, носещ неговото име, година след разпадането на групата през 2017 г. Вторият албум Fine Line излезе през 2019 г., а Harry's House се появи през 2022 г .

Снимка: Getty Images

Дебютният и третият му албум достигнаха първото място в класацията за албуми на Великобритания, а Fine Line достигна второто място, припомня ДПА.

Като солов изпълнител, Хари Стайлс има два сингъла, достигнали номер едно в родната му Великобритания – As It Was и Sign Of The Times, с което има най-успешната кариера от всички членове на „Уан дайрекшън".

Групата беше създадена през 2010 г., когато Коуел ги събира в шоуто на „Екс фактор", отбелязва ДПА, цитирани от БТА.