Загадъчни плакати на Хари Стайлс оставиха феновете в недоумение (СНИМКИ)

Певецът Хари Стайлс намекна, че може да сложи край на продължилата четири години музикалната пауза с поредица от загадъчни билбордове, появили се в градове по целия свят, включително Ню Йорк, Манчестър, Палермо, Сао Пауло и Берлин, пише Би Би Си. Плакатите носят посланието "Ние си принадлежим" (We belong together), насложено върху снимка на стадион с фенове, направена по време на последния концерт от световното турне на Стайлс през 2022-23 г.

Едновременно с това е пуснат и сайт със същото име. Кликването върху страницата отваря групов чат в WhatsApp, наречен HSHQ - Harry Styles Headquarters.

Феновете предполагат, че цялата тази активност подсказва, че Хари Стайлс се готви да обяви четвъртия си албум, след като за кратко се отклони към маратонското бягане миналата година.

Ще има ли нова музика?

Смята се, че певецът, прочул се като член на групата "Уан дайрекшън", работи по нова музика откакто концертите от турнето му "Love On Tour" приключиха преди три години.

Новият албум ще бъде първият за Хари Стайлс от 2022 г. Певецът спечели награди БРИТ и "Грами" за албума Harry's House, включващ синглите As It Was, Late Night Talking и Music For A Sushi Restaurant.

Стайлс за първи път намекна за завръщането си на 27 декември, когато публикува 8-минутно видео в Ютюб, озаглавено Forever, Forever.

Макар все още нищо да не е потвърдено и да съществува вероятност Хари Стайлс просто да подгрява излизането на концертен филм, феновете са в очакване на завръщането на своя любимец.

