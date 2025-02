Изненадващо Дрейк отложи своите предстоящи концерти

Дрейк официално отмени оставащите дати от турнето си в Австралия и Нова Зеландия. След като в интернет започнаха да се разпространяват слухове, според които рапърът е отпътувал от Бризбейн за родния си град Торонто, Канада, негов представител направи изявление, в което потвърди, че четирите планирани концерта от турнето "Anita Max Win Tour" ще бъдат отложени за по-късна дата.

"Поради конфликт в графика четири от 16-те разпродадени концерта на Дрейк в Австралия и Нова Зеландия ще бъдат отложени. Работим активно по пренасрочването на тези дати, заедно с добавянето на някои допълнителни концерти", коментираха те. "Искрено се извиняваме за причиненото неудобство и оценяваме търпението ви. Дрейк и целият екип прекараха невероятно време, правейки тези концерти, и са развълнувани, че скоро ще се завърнат. Очакваме с нетърпение да споделим с вас пренасрочените дати възможно най-скоро." Билетите за отложените концерти ще останат валидни за новите дати, съобщава БГНЕС.

Снимка: Getty Images

Битката на Дрейк и Кендрик Ламар

В последно време враждата между Дрейк и Кендрик Ламар сякаш е "позатихнала". В края на 2024 г. стана ясно, че Дрейк е предприел съдебни действия срещу Universal Music Group и Spotify. Според певеца тези музикални компании са заговорничили, за да повишат популярността на песента "Not Like Us" на Кендрик Ламар, в която Дрейк бе нападнат в разгара на враждата между двете хип-хоп звезди.

