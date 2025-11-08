Кендрик Ламар и Лейди Гага първенци по номинации за "Грами"

Рапърът Кендрик Ламар води номинациите за наградите "Грами" 2026 - най-високото отличие в музиката, с девет номинации, обяви Академията за звукозапис. Той вече спечели пет златни грамофона на предишната галавечер. Лейди Гага се класира на второ място сред изпълнителите със седем номинации за албума си "Mayhem", следвана от трио артисти с по шест номинации – Bad Bunny, поп принцесата Сабрина Карпентър и R&B певецът и композитор Леон Томас.

Ламар ще се състезава за наградите за албум, запис и песен на годината на 68-ите "Грами", които ще се състоят в Лос Анджелис на 1 февруари, предаде АФП.

За престижната награда за най-добър албум се състезават още: Гага, Bad Bunny, Карпентър, Томас, Tyler the Creator, хип-хоп дуото Clipse (Pusha T и Malice) и поп суперзвездата Джъстин Бийбър с първия си студиен албум от четири години насам.

Ламар, Гага и Bad Bunny

38-годишният Ламар доминираше на наградите "Грами" през февруари тази година с пет награди за изключително популярнара "Not Like Us", вирусна дис песен, насочена към колегата му рапър Дрейк.

Седмица по-късно Ламар оглави една от най-известните сцени в света като хедлайнер на шоуто по време на полувремето на Супербоул, изпълнявайки поредица от класики, включително нокаутиращия удар в битката му с канадския му съперник. Но песента не фигурира в най-новия му албум "GNX" – източникът на номинирания му материал този път.

39-годишната Лейди Гага направи гръмко завръщане в турнетата с "Mayhem", колекцията си от пълнокръвни поп хитове с мрачен привкус, които подчертават драматичната ѝ страна. Тя също ще се състезава за албум, запис и песен на годината, както и Bad Bunny.

31-годишната суперзвезда Bad Bunny, роден като Бенито Антонио Мартинес Окасио, също има куп номинации за Латинските Грами следващата седмица и ще бъде главна звезда на шоуто по време на почивката на Супербоул през февруари. Той завърши тримесечно пребиваване в родния си Пуерто Рико тази година и беше водещ на първото предаване за сезона на "Saturday Night Live".

"Golden", хитовата песен от анимационния хит на Netflix "KPop Demon Hunters", спечели три номинации за "Грами" – включително една за песен на годината.

Има ли достатъчно разнообразие сред номинираните?

Наблюдателите на индустрията ще анализират пълния списък с номинации във всички 95 категории, за да видят дали промените, направени от Академията за звукозапис, която връчва наградите, са отговорили на опасенията относно разнообразието. В академията бяха приети над 3800 нови членове, което значително увеличи броя на гласуващите за "Грами".

Половината от новите членове са на възраст 39 години или по-малко, а 58% от тях са хора с различен цвят на кожата, обяви академията по-рано тази седмица. Покани бяха отправени и към всички членове на Латинската академия за звукозапис, която ще връчи наградите "Латински Грами" следващата седмица в Лас Вегас.

"Тазгодишните гласуващи отразяват динамиката на днешния разнообразен музикален пейзаж", заяви главният изпълнителен директор на Академията за звукозапис Харви Мейсън-младши, цитиран от БГНЕС.