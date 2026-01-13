Музикално училище в Самоков събра един милион стотинки за нов вибрафон

Само за 28 дни Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ успя да събере дарения в размер на 1 милион монети по 1 стотинка, равняващи се на 10 000 лева, за закупуването на нов вибрафон, дългоочакван и необходим инструмент за обучението на младите музиканти. Малко по-малко от месец след старта на кампанията организаторите официално обявиха, че целта е постигната и вече разглеждат конкретни оферти за новия инструмент.

„Огромно „Благодаря!“ и дълбок поклон пред стотиците хора, които се включиха със своите стотинки в нашата инициатива. В рамките на 28 дни доказахме, че дори 1 стотинка може да донесе промяна, когато е обединена с още като нея. Нашата сила е в единството“, споделя директорът на училището маестро Красимир Къшев.

Вибрафонът, с който училището разполага в момента, е на повече от 40 години и отдавна има по-скоро музейна, отколкото образователна стойност. Именно това поражда идеята за нестандартната дарителска кампания, която приканва приятели, възпитаници и съмишленици да дарят своите дребни монети в името на една голяма кауза. Днес милионът стотинки вече е факт, а новият инструмент скоро ще заеме своето място в кабинета по ударни инструменти.

Вибрафонът е пластинков ударен инструмент, характерен за джазовата музика, но добре познат и от редица популярни коледни и филмови мелодии. Металните му пластини и специалният механизъм, създаващ вибрации, придават специфичното му, меко и разпознаваемо звучене.

От ръководството на училището уточняват, че част от дарените стотинки все още предстои да бъдат сортирани и преброени в банка, но вече е ясно, че ще остане и допълнителна сума. Затова училището е взело решение да подкрепи още две каузи.

„Гледаме на себе си като на настойници на средствата, които нашите приятели ни повериха. Вдъхновени и от филма „Предай нататък“, решихме остатъкът от даренията да помогне на други“, допълват от ръководството.

Едната кауза е кампанията на НУМСИ „Панчо Владигеров“ в Бургас за закупуване на концертен роял. Другата подкрепа е насочена към възпитаничката на училището Колина Вълкова, за чието диагностициране и лечение в специализирана клиника в Швейцария се набират средства.

„С тези дарения искаме да покажем, че никой не е сам и че заедно наистина можем повече“, подчертават още от училището.

Кампанията ще приключи официално на 31 януари, като организаторите приканват всички, които желаят да дарят своите стотинки, да се свържат с училището или да ги оставят в дарителските пунктове в Стара Загора.