Музикаутор/CISAC: За първи път в Европа - OpenAI нарушава авторското право авторите на музика чрез ChatGPT

Съдът се произнесе, че технологичната компания е нарушила действащото законодателство за авторското право чрез обучението и експлоатацията на своя генеративен модел ChatGPT.

Регионалният съд в Мюнхен постанови историческо решение в делото, заведено от германското сдружение за управление на авторски права GEMA, срещу американската компания OpenAI. Съдът се произнесе, че OpenAI е нарушила действащото законодателство за авторското право чрез обучението и експлоатацията на своя генеративен модел ChatGPT. Това е първият случай в Европа, в който използването на защитени произведения от изкуствен интелект е правно оценено и решено в полза на авторите, съобщават от CISAC- световната организация на сдруженията за колективно управление на авторски права.

Според съда, OpenAI е трябвало да придобие права за използването на текстове на песни на германски автори, част от репертоара на GEMA. Отбелязано е, че системите на изкуствения интелект съдържат и копия от оригиналните произведения, които могат да бъдат възпроизведени по заявка на потребителите — действие, което представлява нарушение на авторското право и за което се изисква лицензиране срещу съответно възнаграждение.

„Интернет не е магазин за самообслужване, а човешкото творчество не е безплатно. Днес създадохме прецедент, който защитава и изяснява правата на притежателите на авторски права- операторите на инструменти с изкуствен интелект като ChatGPT трябва да спазват закона за авторското право. Днес успешно защитихме труда на музикалните творци,“ заяви д-р Тобиас Холцмюлер, главен изпълнителен директор на GEMA.

Д-р Кай Уелп, главен юрисконсулт на организацията, подчерта значението на решението за бъдещето на авторите: „Днешното решение за първи път изяснява ключови правни въпроси относно взаимодействието между новите технологии и европейското законодателство за авторското право. Това е важен етап по пътя към справедливо възнаграждение за авторите в цяла Европа. Дори технологичните гиганти трябва да придобиват лицензи за използване на интелектуална собственост.“

Съдът отхвърли и аргументите, че OpenAI може да се ползва от изключения за научни цели и подчерта, че дори технологични гиганти трябва да спазват задълженията си по отношение на интелектуалната собственост.

„Решението на регионалния съд показва, че функционирането на системи с изкуствен интелект систематично нарушава правата на притежателите на авторски права. Има спешна нужда от действия. Правната рамка също трябва да бъде подобрена, за да е от полза за създателите, така че придобиването на лицензи да стане норма за компаниите. Ще продължим да се застъпваме за това,“ добави д-р Уелп.

От GEMA, която има над 100 000 членове в Германия – композитори, текстописци и музикални издатели и на над два милиона притежатели на права по света съобщават още, че има заведено и друго съдебно производство срещу американската компания Suno Inc., която предлага генерирано от изкуствен интелект аудио съдържание. Организацията твърди, че Suno е обучавала своя инструмент върху оригинални записи от репертоара на GEMA и създава произведения, сходни с оригиналите. Делото ще бъде разгледано от Регионалния съд в Мюнхен на 26 януари 2026 г.