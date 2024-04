Ofenbach, Alok и Oliver Tree с хитове с милиарди стриймвания на главната сцена на фестивала EXIT

Главната сцена на фестивала EXIT , Tesla Universe, само преди часове получи мощно подсилване. С хитове с милиардни потоци са многократно награждаваният френски дует Ofenbach, бразилската суперзвезда Alok и ексцентричното вирусно сензация Oliver Tree, заедно със Сам Дивайн и Хана Уонтс, Лейди Лий и ДиволиМарквард. Всички те се присъединяват към звездната линия на главната сцена на EXIT, водена от поп-реп иконите Black Eyed Peas , движещата сила зад Rage Against the Machine - Том Морело, основателят на глобалния трап звук Gucci Mane, основателите на Sepultura – братята Кавалера, Стив Анджело, Джон Нюман, Кения Грейс, Инико и много други.

Следващото издание на фестивала EXIT, с темата EXIT Starseeds и лозунга "Нека събудим суперсилите си заедно", ще се проведе от 11 до 14 юли в крепостта Петроварадин, с нулевия ден, 10 юли, резервиран за специално изпълнение на Starseeds Takeover на сцената на Тесла Юнивърс. Чартбъстърите носят допълнително жар на EXIT Starseeds 2024.

Новообявените звезди

Суперпопулярният дует Ofenbach стои зад песни, които общо имат над три милиарда слушания, включително "Wasted Love", "Head Shoulders Knees&Toes", "Katchi", "Hurricane" и техния най-нов хит "Overdrive", което ги прави най-слушаната френска група в света. Още през 2016 г. техният хит "Be Mine" завладя вълните на радиото, спечели златен плакет и си осигури място върху водещите чартове на Billboard. Песни като "Around The Fire" и "You Don’t Know Me" получиха подкрепа от водещи глобални изпълнители като Робин Шулц и Тиесто, а през 2022 г. компилираха мега успешните си песни в техния дебютен албум "I".

Alok - единственият диджей, който е пускал пред над един милион души не само веднъж, а два пъти, е бразилската суперзвезда, която се присъединява към фестивала. Класиран като четвъртия най-добър диджей в света в престижния списък на "DJ Mag", той донася на EXIT глобално популярни хитове като "Don’t Cry For Me" с Джейсън Деруло, "In My Mind" с Джон Леджънд, "Don’t Say Goodbye" с Тоув Ло и Илкай Сенкан, ремикса "Peace Of Your Heart", както и "Hear Me Now", една от най-красивите му песни.

Колаж: Actualno.com

На сцената на Тесла Юнивърс се изкачва вирусната сензация и разностранен калифорнийски изпълнител Oliver Tree, известен със своя смес от хумор, музикален и визуален израз. Неговият втори албум, "Cowboy Tears", издаден през 2022 г., достигна седмото място в класацията на Billboard за най-добри алтернативни албуми. В него се включва сътрудничество с Робин Шулц по хитовия сингъл "Miss You", който само в YouTube има над 250 милиона гледания. Той представи третия си студиен албум - "Alone In A Crowd", миналата есен, включващ песента "One&Only", чийто видеоклип беше заснет в Белград.

На главната сцена на Exit ще донесат оживени хаус бийтове британските продуценти и диджеи Сам Дивайн&Хана Уонтс в общо изпълнение. Към тях се присъединяват представители от местната диджей сцена, дуетът от Белград Диволи&Марквард и глобално популярната Лейди Лий.

Четиридневните билети са на разположение на промоционална цена от 138 лева, с отстъпка от 40%, на уебсайта на фестивала EXIT и на Bilet.bg, докато единичните билети могат да бъдат закупени за 70 лева, също с отстъпка от 40%.

