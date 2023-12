Обявиха първите имена на EXIT Festival 2024 в Нови Сад (ВИДЕО)

Фестивалът EXIT в Нови Сад - Сърбия, представи първите 24 изпълнители за предстоящото си издание -! Списъкът се оглавява от иконите на поп културата Black Eyed Peas , глобалният трап пионер Gucci Mane и един от най-иновативните китаристи в света и движеща сила зад Rage Against the Machine, Том Морело. Легендарнатаще представи най-популярния DJ на всички времена Карл Кокс, често смятан за символ на самата професия.

Към него ще се присъединят изключителният Bonobo, DJ звездата и продуцент от Берлин KlangKuenstler, Sama’ Abdulhadi, Barry Can’t Swim, Franky Wah и Mene.

Tesla Universe Stage също така ще представи лидери сред новото поколение артисти като Kenya Grace и Iniko, мега-популярната британска група Rudimental, поп и соул сензацията John Newman, неудържимите The Exploited, австралийския визионер Dub FX, хитмейкърите Willy William, Ian Asher и Steve Angello и водещата регионална сензация Joker Out.

Първите имена на Visa Fusion Stage са гръцката група Villagers of Ioannina City и чешката синт-поп група Lakeside X, докато Explosive Stage ще бъде заредена с енергия от швейцарската траш метъл група Coroner и Nemesis.

EXIT Starseeds, под мотото "Да събудим нашите суперсили заедно", ще се проведе от 10 до 14 юли, като специалното представяне на Starseeds Takeover на Tesla Universe Stage е запазено за "нулевия" ден.

Повече за обявените групи и изпълнители

Black Eyed Peas

Поп-рап иконите Black Eyed Peas идват в Сърбия за първи път и с невероятните 80 милиона продадени албума те представляват една от най-успешните музикални групи на всички времена. С богатата си колекция от платинени албуми те спечелиха цели 59 от най-престижните музикални награди, включително шест "Грами", осем Американски музикални награди и две награди на Billboard. Създатели на големи R&B, хип-хоп и денс химни като "My Humps" и "Pump It" и оглавяващи класациите сингли "I Gotta Feeling" и "Boom Boom Pow", които си осигуриха място в историята сред малкото изпълнители, които са задържали едновременно първите две места в списъка Billboard Hot 100, да не говорим за скорошни хитове като "Girl Like Me" и "Don’t You Worry" с Шакира, те затвърдиха статуса си на вечни глобални звезди и са готови да наелектризират публиката на фестивала EXIT.

Том Морело

Том Морело, снимка: EXIT Festival

За първи път Петроварадинската крепост ще ехти от емблематичния риф на "Killing in the Name", направо от брадвата на Том Морело, създателят и водещият композитор на повечето от албумите на Rage Against the Machine. Един от най-иновативните китаристи днес, Морело има кариера, белязана от впечатляващ набор от сътрудници като RZA и GZA от Wu-Tang Clan, The Prodigy, Брус Спрингстийн, Еди Ведър, Bring Me the Horizon и Крис Стейпълтън. Демонстрирайки голямо жанрово разнообразие чрез многобройни сътрудничества и нетрадиционни техники на свирене, уникалният музикален израз на Морело и характерното използване на ефекти създават неговия собствен език, съчетаващ рок, рап и електронни елементи.

Gucci Mane

Основната сцена на Tesla Universe също ще бъде домакин на ненадминатия Gucci Mane - ключова фигура в превръщането на трапа в доминиращ музикален жанр днес. Неговата армия от фенове включва над четиридесет милиона последователи в социалните медии, като потоците от песните му достигат десетки милиарди. Албумът му "Everybody Looking" и сингълът "Black Beatles" оглавяват класациите на Billboard, а влиянието му е очевидно в колаборации със звезди като The Weeknd, Дрейк, Lil Wayne, Крис Браун, Селена Гомес, Марая Кери, Usher, Бруно Марс и много други.

Карл Кокс

Карл Кокс, снимка: EXIT Festival

"Тук трябва да свириш директно от душата си, да бъдеш това, което си, и това прави EXIT толкова специален!" Карл Кокс, смятан за най-великия DJ на всички времена и кралят на електронната сцена, каза това веднъж. След пет години той се завръща за тричасов сет в mts Dance Arena. Заключителният му сет през 2009 г. и друго изпълнение десетилетие по-късно остават едни от най-запомнящите се събития в историята на електронната сцена. Догодина, в първия ден на фестивала, тази жива легенда на дековете отново ще излезе на сцената пред това, което той нарече "най-експлозивната публика" в многобройните интервюта, в които говори за EXIT.

Bonobo

По много искания Bonobo - маестрото на смесването на различни музикални стилове и хедлайнер на най-големите световни фестивали, прави дебютната си изява в Сърбия. С пет номинации за "Грами", две от които дойдоха тази година, той може да се похвали с изпълнение пред два милиона души по време на турнето си "Migration" през 2017 г., докато неговият едноименен LP оглави списъка на Billboard за най-добри танцови албуми. mts Dance Arena ще включва и британския продуцент и DJ Barry Can’t Swim, докато KlangKuenstler ще донесе духа на клубната сцена в Берлин в първия ден на фестивала, заедно със звездните сетове от Sama’ Abdulhadi, Franky Wah и Mene.

Tesla Universe Stage

Tesla Universe Stage също ще бъде домакин на лидери от ново поколение артисти - Кения Грейс и Инико, енергичният Rudimental, известен със синглите, оглавили класациите "Feel The Love" и "Waiting All Night", и британската поп и соул сензация Джон Нюман, с неговите впечатляващи 2+ милиарда стриймвания. Tesla Universe също ще бъде наелектризирана от неудържимия The Exploited и австралийския визионер Dub FX. За най-големите денс хитове внимавайте за Willy William, Ian Asher, и Steve Angello, като регионалната сензация Joker Out добавя към вълнениетo на меломаните.

Visa Fusion Stage

Мултижанровият кръстопът на EXIT - емблематичната Visa Fusion Stage, ще включва гръцката рок група Villagers of Ioannina City и чешката синт-поп група Lakeside X. По-тежкият звук традиционно е запазен за Explosive Stage с хедлайнер швейцарската траш метъл група Coroner и изцяло женската дет метъл група Nemesis.

Следващото издание на EXIT Festival, носещо темата EXIT Starseeds под мотото "Да събудим нашите суперсили заедно", ще се проведе от 10 до 14 юли 2024 г. на Петроварадинската крепост. Специално представяне на Starseeds Takeover на сцената на Tesla Universe е запазено за нулевия ден. Билети са налични ТУК.