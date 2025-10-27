Пионерите на пустинния блус Tinariwen се завръщат в България с концерт през 2026 г.

След изключителния успех на първия си концерт у нас през 2024 г., пионерите на пустинния блус и носители на награда "Грами", Tinariwen, се завръщат в България. Тази пролет, на 15 май 2026 г., колективът от Северно Мали ще излезе на сцената на Зала 3 на Националния дворец на културата в рамките на световното си турне The Hoggar Tour, озаглавено по името на планинския масив в централната част на Сахара, южен Алжир.

Фотограф: Иваничка Кючукова/Licata.bg

Tinariwen със своите дълги пустинни роби и туарегски тюрбани, са създателите на стила, познат като desert blues, музика, която самите те наричат assouf (в превод от тамашек – "тъга", "носталгия"). Родени в суровите пейзажи на Сахара и израснали в контекста на граждански конфликти, музикантите заменят оръжията Калашников с китари след участието си в Туарегското въстание през 1990 г. Оттогава, техните хипнотични китарни рифове, дълбоки гласове и ритмични ръкопляскания се превръщат в символ на съпротива, идентичност и безкрайна пустинна поезия.

Едни от най-разпознаваемите африкански артисти

През последните две десетилетия Tinariwen изнасят стотици концерти по целия свят, превръщайки се в едни от най-разпознаваемите африкански артисти на световната сцена. Те са чести гости на водещи фестивали като Glastonbury, Coachella и Roskilde, а сред техните почитатели и съмишленици са Robert Plant, Carlos Santana, Thom Yorke, Bono, Warren Ellis, Mark Lanegan, Kurt Vile и Josh Klinghoffer. Албумът им "Tassili" (2011) печели "Грами" за най-добър Global Music запис и с всеки следващ затвърждава репутацията им на автентичен глас на Сахара. През 2023 г. групата представи "Amatssou", записан в студиото на Jack White и продуциран от Daniel Lanois, а сега новото им турне The Hoggar Tour обещава дълбоко пътуване из пустинните пейзажи на Мали и духа на туарегската култура.

Първото гостуване на Tinariwen в София по покана на Fest Team през 2024 г. предизвика истински възторг сред публиката – препълнена зала и електризираща атмосфера, а музиката - хипнотична и неподражаема, не остави никого от присъстващите безразличен. През май 2026 г. българската публика отново ще има възможност да преживее това необикновено съчетание от традиция, бунт и магия на живо, отново в Зала 3 на НДК.

Билетите стартират от 66 лв. и влизат в продажба тази седмица: предварителната, за фен клуба на групата започва в сряда, 29 октомври, от 10:00 ч. За членовете на Fest Club продажбата стартира в четвъртък, 30 октомври, от 10:00 ч., а за всички останали – 24 часа по-късно в петък, 31 октомври в 10:00 ч.

