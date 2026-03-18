Иво Аръков със солидна финансова инжекция от държавата в последните дни на министър Мариан Бачев

Актьорът Иво Аръков, популярен сред публиката от своите превъплъщения на малкия екран и на театралните сцени, е получил от държавата стотици хиляди евро, за да създава и популяризира своята авторска музика. Финансирането е от Национален фонд "Култура" (НФК) и е одобрено на два етапа - в края на 2025 г. и в началото на 2026 г., което съвпада с последните месеци от работата на кабинета Желязков. Принципал на НФК е министърът на културата, който по това време е Мариан Бачев.

За солидната финансова инжекция стана ясно от публикация във Facebook страницата на "Today's Metal Bulgaria", в която се казва, че Аръков има изключително малка фенска база за музиката му, за да бъде подпомагам така сериозно. Припомняме, че дебютното парче на Аръков се появи през 2023 г.

Колко пари е получил Аръков и за какво?

От сайта "Площад Славейков" са извършили проверка в регистрите на НФ "Култура", които показват, че фирмата "Фиш Ай ЕООД", чийто управител е Иво Аръков, а собстерник е баща му Максим Аръков, получава два пъти пари по линия на НФК и Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на месец.

От справката става ясно, че на 19 декември 2025 г. фирмата получава 499 084, 54 лв. по процедура BGRRP-11.019. Липсват име и описание на проекта. По информация на "Площад Славейков" Фиш Ай ЕООД печели финансиране още веднъж – този път 255 177,87 лв., за проекта "DESOLE".

Както става ясно от документите на сайта на НФК, през 2025 г. Аръков е кандидатствал по друга програма в НФК и определил бюджет от 75 000 лв., а исканата сума от фонда е 60 000 лв. Тогава не получава финансиране. През януари 2026 г. обаче - вече при правителство в оставка - "Фиш Ай ЕООД" получава финансиране по НПВУ, като сумата е увеличена близо 4 пъти, въпреки че при предишното кандидатстване НФК отвхърля проекта с довод, че липсват "художествени качества". Според заповедта на НФК и двата проекта са гарантирани от т. нар. "предварително изпълнение", тоест средствата за тях се считат за отпуснати и не зависят от евентуални обжалвания.

Информацията за финансирането на проектите на Иво Аръков породи различни коментари в социалните мрежи. Венци Мицов не спести критиките си и заяви, че случаят с актьора е "историята на управлението на ИТН в Министерството на културата". "Не знам Найден как ще се справи с това, което ИТН оставиха като наследство. Знам, че не бива да мълчим. Каквото и да ни струва това. Тия палавници направо разказаха играта на културата и е време да заминат в ъндърграунда, а Аръков може да им попее на ухо. От друга страна щом Тошко изкарва за една година 800 000 от авторски, защо аръков да не запише един сингъл за няколкостотин хиляди евро???", добавя Мицов.

По време на министерстването си Мариан Бачев смени на два пъти и директора на Национален фонд "Култура". Първият, активистът на ИТН Красимир Димитров, за три месеца не стартира нито една програма, след което подава оставка. От май 2025 г. на поста е София Щерева, нашумяла през 2022 г. с източването на 1.2 млн. лв. от сметки на ПРОФОН, предвидени за хонорари на певци и композитори, припомнят от "Сега".

Иво Аръков с отговор

Актьорът и певец отговори през социалните мрежи във видео, към което е приложил следния текст: "Очаквайте моят детайлен отговор. Ще поискаме от площад Славейков право за отговор. С коментар по всяко едно от твърдението. Защото не е етична журналистика! Всички ще бъдат запознати с фактологията!"

Във видеото Аръков казва: "Извинявам се, но ще ви разочаровам и ще ви се наложи да изпиете поредното горчиво хапче на истината. Не съм политик, но ме почнаха с предизборните кампании. Зад всеки негативен коментар, който четете, съзнателно или несъзнателно участвате в поредната политическа предизборна кампания. Нито сумите са верни, нито историите на Силвия Недкова от "Площад Славейков", която е прибрала 200 лв., за да се опита да урони престижа ми и следователно всеки следващ минион, който споделя невярна информация. Успех на политиците. Мен ме дръжте настрана, ако обичате. И ако искате да дойдете на мое участие, да гледате моя филм или да чуете моята нова песен, следете моите социални мрежи, защото не съм част от единствения музикален лейбъл в България и по телевизия или радио няма как да ме пуснат. Благодаря за вниманието. Докато има хора, които се съгласяват на тези условия, които им се предлагат, ще сме там, където сме."