Извънредно в "Ергенът": Кристиян се строполи и влезе в болница (ВИДЕА)

Първият епизод на "Ергенът" за тази седмица изглежда, че се превърна в битка за оцеляване. А съревнованието между тримата ергени определено бе сериозно предизвикателство и трудно изпитание. Този път състезанието изискваше много физически усилия. Това обаче се оказа трудна задача за Кристиян, който се изтощи до краен предел, докато се опитваше да достигне конкурентите си. На финала състоянието му бе по-сериозно от очакваното.

Той получи силно неразположение и буквално падна на плажа, останал без дъх. Вследствие на това, се наложи да бъде откаран в болница. Той остана под медицинско наблюдение за известно време.

Малко по-късно водещият Наум Шопов се включи с кратко видео, в което обясни, че Крис е получил топлинен удар. Той остана в болничното заведение през нощта, откъдето се обади на дамите в имението чрез видео разговор, за да ги успокои относно здравето си.

Още: Две момичета си тръгнаха от "Ергенът", Стоян изненадващо спаси Санта Китана (ВИДЕО)

"Вече съм по-добре", каза той уверено. Обясни и каква е причината да се стигне до това състояние. "Пречеха ми дрехите, дори и обувките. Всичко ме стягаше и заради това, както и заради силното слънце, се стигна до въпросния топлинен удар. Лекарите ми казаха, че дори и бъбреците в даден момент са ме предали."

Междувременно Марин излезе на среща с Цветелина, а Стоян със Симона.

Още: Ергенът Кристиян излъга една от жените и я целуна: Мислех, че ще ми разбие носа (ВИДЕО)