Почина певецът, изпял една от най-обичаните коледни песни (ВИДЕО)

Певецът и композитор Крис Риа, създал редица хитове, сред които и емблематичната коледна песен "Driving Home for Christmas", е починал на 74 години. Новината беше потвърдена от говорител на неговото семейство. "С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия обичан Крис. Той почина спокойно по-рано днес в болница след кратко боледуване, заобиколен от семейството си", се казва в изявление, разпространено от името на съпругата му и двете им деца.

Крис Риа се превръща в неизменна част от коледните празници още през 1986 г., когато излиза "Driving Home for Christmas". По информация от официалния му сайт песента "разказва историята на изморен пътешественик, който се прибира у дома - момент на топлина, хумор и празничен дух, който никога не е изгубил магията си".

През годините композицията редовно се завръща в музикалните класации през декември, а тази година достига до 30-о място в коледния чарт.

Крис Риа прекарва голяма част от живота си на път, като страстта му към автомобилите и шофирането често намира отражение в музиката му, отбелязва ВВС.

В кариерата си той издава 25 солови албума, два от които оглавяват британската албумна класация. Отличителният му дрезгав глас и характерното слайд китарно звучене оставят траен отпечатък в песни като "Road to Hell", "Auberge", "On the Beach" и "Driving Home for Christmas".

Кой бе Крис Риа?

Кристофър Антън Риа е роден през 1951 г. в Мидълзбро. Баща му е с италиански произход, а майка му – ирландка. Той е едно от седемте деца в семейството, което е добре познато в района с фабриката за сладолед и кафенетата Camillo’s, притежавани от баща му Камило Риа.

Още като тийнейджър Крис работи в семейния бизнес и получава шофьорската си книжка, карайки един от сладоледаджийските бусове на баща си. По време на изпита, при опит за аварийно спиране, изпитващият пада от сандък, върху който седял, и се наранява.

Риа си спомня: "Трябваше да го закарам в болницата, но въпреки това ме пусна."

По това време той все още помага в семейното начинание, когато в началото на двайсетте си години купува първата си китара – Hofner V3 от 1961 година.

Както сам разказва: "По онова време трябваше да развивам сладоледеното кафене на баща ми в глобален бизнес, но вместо това прекарвах цялото си време в склада, свирейки на слайд китара".