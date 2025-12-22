Едва на 46 години почина звезда от известен сериал

Още едно известно холивудско име вече не е сред нас. Джеймс Рансън - актьор, известен с ролята си в хитовия сериал "The Wire" - е починал, след като се е самоубил, според информация на медицински експерт в Лос Анджелис, научена от TMZ. Медията потвърди, че звездата е починала в петък, а на уебсайта на медицинската компания, разпространила тъжната информация, е посочено, че причината за смъртта е самоубийство чрез обесване.

Известно е още, че полицията в Лос Анджелис е отговорила на сигнал от жилище, където полицаите са изготвили доклад за разследване на смъртта и не са подозирали престъпление.

Кой е Джеймс Рансън

Снимка: Getty Images

Рансън започва да се появява в малки роли в началото на 2000-те години, като има участия в телевизионните сериали "Ed" и "Third Watch", преди да получи пробивната си роля в "The Wire".

Джеймс играе Зиги Соботка – докер и гангстер – във всички 12 епизода от втория сезон на сериала. Изпълнението му беше високо оценено от критиците, а някои дори го нарекоха един от любимите си герои в сериала. Други участия на Рансън включват "CSI: Crime Scene Investigation", "Hawaii Five-0", "Burn Notice", "Tangerine" и филма на Стивън Кинг "It: Chapter Two".

Има роли още и в "The Black Phone" и "The Black Phone 2", като последният излезе по-рано тази година, припомня TMZ.