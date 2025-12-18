Отиде си световноизвестен визионер в модата

Британският моден дизайнер Антъни Прайс почина на 80-годишна възраст, предаде ДПА. Той е работил за Дейвид Боуи, групата Duran Duran, кралица Камила и др. Прайс ще бъде запомнен като "визионер в модата", отбелязва ДПА. Миналия месец той се завърна на подиума с ревю в сътрудничество с ателие 16Arlington, в което певицата Лили Алън се появи на първите страници на вестниците с черна кадифена рокля, за която се твърди, че прилича на "роклята на отмъщението" на Даяна, принцесата на Уелс.

British fashion designer and tailor Antony Price has died at 80. His designs mixed glamour and androgyny and were perfect for fusing fashion to rock music. He worked with Roxy Music & Bryan Ferry throughout their career but also Lou Reed and Duran Duran. #RIPAntonyPrice pic.twitter.com/c9JD4I8NNA — Sean Walters (@sean_write) December 17, 2025

"Дълбоко съм натъжен да разбера, че моят скъп приятел Антъни Прайс е починал", написа в профила си в Instagram Ник Роудс от Duran Duran, цитиран от ДПА. Определя го като "визионер в модния дизайн, с изключителни технически умения". "Вдъхновен от старата школа на Холивуд, той пренесе този стил в нова ера с остро чувство за модерност и без да се отказва от елегантността. Неговите дизайни бяха създадени, за да блестят – всеки, който носеше неговите дрехи, неизбежно привличаше най-голямото внимание", отбеляза Роудс в публикацията си.

Още: Скръбна вест: Почина велик двукратен олимпийски шампион на България по борба!

Кой е Антъни Прайс

Роден в Йоркшир през 1945 г., Прайс прекарва четири години в Брадфордското училище за изкуства, преди да започне да учи в Кралския колеж по изкуства. Завършва го през 1968 г. Година по-късно Антъни Прайс създава прилепнали панталони за Мик Джагър. През 1979 г. основава своя едноименна марка, а през 1980 г. организира първото си модно ревю, на което Джери Хол дефилира с модели от колекцията му. Тя носи рокля негово дело и на сватбата си с Мик Джагър, припомня ДПА.

Антъни Прайс също така е автор на модела на якето, което Дейвид Боуи носи във видеоклип за "As The World Falls Down" от 1986 г., а по-късно става предпочитаният дизайнер на кралица Камила, припомня БТА.

Още: Почина една от най-влиятелните модни икони в световен мащаб