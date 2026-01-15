Първо гостуване на Michael Mayo в България

Войната в Украйна:

15 януари 2026
На 26 април 2026 г. една от най-ярките и оригинални фигури на съвременната вокална сцена Michael Mayo ще изнесе първия си концерт в България. Събитието ще се проведе в Sofia Live Club, по покана на Sofia Live Festival, и обещава среща с артист, който разширява границите на джаза, соула и R&B чрез изключителна вокална техника и силно личен почерк.

Базиран в Лос Анджелис, Michael Mayo е вокалист, композитор, автор на песни и аранжор, за когото интуицията е водещ творчески принцип. Неговият подход към гласа, многопластов, свободен и емоционално наситен, съчетава ефирни вокални пластове, бийтбоксинг и топъл, интимен вокал, които се преплитат в постоянно развиваща се музикална среда.

Израснал в семейство на професионални музиканти, Mayo буквално е заобиколен от музика от ранна детска възраст. Майка му е работила като беквокалист с артисти като Beyoncé, Diana Ross, Luther Vandross и Whitney Houston, а баща му е свирил с Earth, Wind & Fire и Sérgio Mendes. Тази среда оформя ранния му път и естествено го насочва към сцената и импровизацията.

Фотограф: Lauren Desberg

След обучението си в New England Conservatory of Music и Thelonious Monk Institute at UCLA (днес Hancock Institute of Jazz), Michael Mayo бързо привлича вниманието на международната сцена. Дебютният му албум "Bones" (2021) получава висока оценка от критиката, включително 4 звезди от Jazzwise, а JAZZIZ го определя като артист със "собствен, богат нео-соул звук и впечатляващ тенор, който се носи над плътни вокални слоеве". Паралелно с това Mayo концертира по целия свят, включително като част от турнета с Herbie Hancock, и е отличен с наградата German Jazz Pride.

През 2024 г. Michael Mayo издава втория си студиен албум "Fly" (Mack Avenue Records / Artistry Music), смело и освободено произведение, създадено с фокус върху първичния импулс и доверието в първия инстинкт. Записан само за два дни в Бруклин с изключителни музиканти като Shai Maestro, Linda May Han Oh и Nate Smith, албумът излъчва лекота, свобода и силна емоционална яснота. "Fly" преминава през джаз стандарти, авторски композиции и смели интерпретации, от енергичния сингъл "Four", през въздушната заглавна композиция "Fly", до дръзкия прочит на "Speak No Evil" на Wayne Shorter.

Концертът в София ще даде възможност на българската публика да се докосне до артист в изключителен творчески момент, музикант, който превръща гласа в инструмент с безкрайни възможности и поставя искреността и свободата в центъра на живото изпълнение. Билети за събитието, могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Яна Баярова
Яна Баярова
