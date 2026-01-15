Роби разпродаде акустичния си концерт на 8 март за два дни

Само два дни след анонса в социалните мрежи, предстоящия акустичен концерт на Роби в Централния военен клуб на 8 март е разпродаден. Силният интерес идва след изключително успешна година за Роби, в която всички негови концерти бяха разпродавани бързо и дълго преди датите си. Предстоящият ексклузивен концерт ще предложи по-интимна среща с публиката, нови песни и специални акустични аранжименти на вече познати хитове като "Налей", "Мале", "Тихо" и "Всеки от нас".

Реакцията на публиката е още едно признание за развитието на Роби като артист, автор на музика и изпълнител, който с всеки следващ концерт успява да изгради още по-силна връзка със своите фенове и да владее вниманието им от първата до последната минута.

Клип с кауза

Припомняме, че през октомври миналата година Robi и Графа пуснаха видеото към общата им песен "Всеки от нас", което разказва историята на семейство, преминало през битка с рака. В клипа не участват актьори, а реални хора, чийто живот говори сам – без ефекти, без символика и без поза, така както се случва наистина.

Главните участници са Рони, съпругът ѝ Митко и техният син Марк, който днес е на девет години. Преди шест години Рони чува диагнозата "рак на гърдата" в четвърти стадий, с разсейки. Минава през химио- и лъчетерапия, но не губи вяра. Днес тя е здрава, активна и щастлива, а участието ѝ във видеото е начин да даде кураж и сили на други хора, които минават по същия път.

