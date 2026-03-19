Войната в Украйна:

Виолина Доцева представя "ГОРДОСТТА" - първи сингъл от дебютния ѝ албум "СИЛА" (ВИДЕО)

19 март 2026, 9:23 часа 392 прочитания 0 коментара
Виолина Доцева представя "ГОРДОСТТА" - първи сингъл от дебютния ѝ албум "СИЛА" (ВИДЕО)

Българската изпълнителка Виолина Доцева прави силна заявка за своето място на музикалната сцена с премиерата на новата си песен "ГОРДОСТТА" – първият сингъл от предстоящия ѝ дебютен албум "СИЛА". "ГОРДОСТТА" е дълбоко лична изповед за вътрешната борба между това, което сме, и това, към което се стремим. Песента е една вътрешна битка, в която човекът, който съм, и този, който искам да бъда, намират смирение в споделеност. "Вдъхновена е от осъзнаването ми, че много от нещата, които държа в себе си и дори величая, всъщност не са нужни по пътя ми", споделя Виолина.

Вдъхновение за "ГОРДОСТТА" са и библейските текстове, по-специално глава 15 от Евангелието на Йоан, които насочват към идеята за "отсичане на ненужните клони" като процес на пречистване и израстване. "Понякога живеем с усещането, че знаем какво и как трябва, но все по-често се уча в живота ми да съм настроена като по-малко знаеща, давайки си пълен хоризонт да уча, откривам и виждам нови и нови възможности във всеки паралел на живота. Търся винаги светлината, дори и в най-тъмните моменти, защото съм човек, който вярва в тази отправеност и се стремя да живея с тази перспектива, с този поглед.", допълва Виолина.

Снимка: Виолина Доцева/Facebook

Музика, вдъхновена от лични преживявания

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сингълът поставя началото на концептуалния албум "СИЛА", който ще съдържа 5 песни и 5 стихотворения, обединени в цялостен разказ за вътрешната трансформация. Проектът е вдъхновен от лични преживявания, семейството, приятелите и трудностите, през които Виолина преминава през последната година. "Темата "Как да намерим сила да продължим?" беше в основата на този период. Това е и моя лична тема от години", казва тя.

Музиката и текстът на "ГОРДОСТТА" са дело на самата Виолина, а аранжиментът е реализиран съвместно с Денис Попстоев – артистът, с когото тя изгражда цялостния музикален облик на албума. "Той повярва в мен и в идеите ми безрезервно. Прекарахме часове в откриване на моето звучене, в израстване и утвърждаване на вяра в това, което създавам", допълва тя.

Творческата идея и режисурата на видеото е на Дамян Димитров, Деян Еничеров и Виолина Доцева и развива няколко паралелни сюжетни линии, обединени от темата за човека, който търси себе си и е готов да се освободи от всичко, което го спира. Част от кадрите са заснети в НБУ по време на уъркшоп, а други – в Театрална работилница "СФУМАТО", където е постигната силна театрална естетика.

С "ГОРДОСТТА" Виолина поставя началото на едно дълбоко лично и артистично пътуване – към себе си, към смирението и към истинската сила.

Проектът се реализира с подкрепата на Културен фонд на МУЗИКАУТОР.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Българска музика Виолина Доцева
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес