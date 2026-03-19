Виолина Доцева представя "ГОРДОСТТА" - първи сингъл от дебютния ѝ албум "СИЛА" (ВИДЕО)

Българската изпълнителка Виолина Доцева прави силна заявка за своето място на музикалната сцена с премиерата на новата си песен "ГОРДОСТТА" – първият сингъл от предстоящия ѝ дебютен албум "СИЛА". "ГОРДОСТТА" е дълбоко лична изповед за вътрешната борба между това, което сме, и това, към което се стремим. Песента е една вътрешна битка, в която човекът, който съм, и този, който искам да бъда, намират смирение в споделеност. "Вдъхновена е от осъзнаването ми, че много от нещата, които държа в себе си и дори величая, всъщност не са нужни по пътя ми", споделя Виолина.

Вдъхновение за "ГОРДОСТТА" са и библейските текстове, по-специално глава 15 от Евангелието на Йоан, които насочват към идеята за "отсичане на ненужните клони" като процес на пречистване и израстване. "Понякога живеем с усещането, че знаем какво и как трябва, но все по-често се уча в живота ми да съм настроена като по-малко знаеща, давайки си пълен хоризонт да уча, откривам и виждам нови и нови възможности във всеки паралел на живота. Търся винаги светлината, дори и в най-тъмните моменти, защото съм човек, който вярва в тази отправеност и се стремя да живея с тази перспектива, с този поглед.", допълва Виолина.

Снимка: Виолина Доцева/Facebook

Музика, вдъхновена от лични преживявания

Сингълът поставя началото на концептуалния албум "СИЛА", който ще съдържа 5 песни и 5 стихотворения, обединени в цялостен разказ за вътрешната трансформация. Проектът е вдъхновен от лични преживявания, семейството, приятелите и трудностите, през които Виолина преминава през последната година. "Темата "Как да намерим сила да продължим?" беше в основата на този период. Това е и моя лична тема от години", казва тя.

Музиката и текстът на "ГОРДОСТТА" са дело на самата Виолина, а аранжиментът е реализиран съвместно с Денис Попстоев – артистът, с когото тя изгражда цялостния музикален облик на албума. "Той повярва в мен и в идеите ми безрезервно. Прекарахме часове в откриване на моето звучене, в израстване и утвърждаване на вяра в това, което създавам", допълва тя.

Творческата идея и режисурата на видеото е на Дамян Димитров, Деян Еничеров и Виолина Доцева и развива няколко паралелни сюжетни линии, обединени от темата за човека, който търси себе си и е готов да се освободи от всичко, което го спира. Част от кадрите са заснети в НБУ по време на уъркшоп, а други – в Театрална работилница "СФУМАТО", където е постигната силна театрална естетика.

С "ГОРДОСТТА" Виолина поставя началото на едно дълбоко лично и артистично пътуване – към себе си, към смирението и към истинската сила.

Проектът се реализира с подкрепата на Културен фонд на МУЗИКАУТОР.