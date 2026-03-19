Турското робство предизвика нов скандал на "Евровизия": Турция възмутена от песента на Хърватия (ВИДЕО)

Нов скандал разтресе "Евровизия". Пореден двустранен спор за песен предизвика напрежение около конкурса преди финалите във Виена през май.

Този път фокусът е върху Хърватия и женската група "LELEK", чиято песен "Andromeda" възмути Турция.

Турските медии и потребители в социалните мрежи твърдят, че както текстът на песента, така и визуалното представяне на групата съдържат косвени препратки към "робството" по време на Османската империя.

Още: С кукери към "Евровизия": Вижте официалния клип на "Bangaranga" (ВИДЕО)

Препратки към турското робство на Балканите?

Турската гледна точка гласи, че песента се тълкува като препратка към исторически реалности от османската епоха на Балканите, включително поробването на населението и отвличането на жени.

В текста на песента се говори за страх, подчинение, предателство и робство и според мнозина в Турция той оставя пространство за политическа интерпретация. Според тях това надхвърля обикновения художествен разказ на една история и засяга дълбоко чувствителни исторически въпроси.

Песента на Хърватия започва така:

Още: "Случват се много убийства": Скандал между Швеция и Израел на "Евровизия"

Докато палиш свещ, попитай баба си

защо е раждала дъщеря си в страх,

защо мнозина са избрали гроба.

Майките ни не са раждали роби.

Още: Сценичният режисьор на победители от "Евровизия" поема "Bangaranga" (ВИДЕО)

Толкова сълзи са изтекли като река,

защо историята се пренаписва наново?

Синовете ни не са поданици,

будят ли те нощем писъците от люлката?

Обяснението на хърватските изпълнители

"LELEK" черпи вдъхновение за песента си "Andromeda" от историческия спомен на хърватските католически жени, живели в Босна и Херцеговина по време на османската епоха, съобщава Eurovision Türkiye.

Hırvatistan ulusal finali Dora'da yarışan Lelek'in "Andromeda" adlı şarkısı, Bosna-Hersek'te Osmanlı döneminde yaşamış Hırvat Katolik kadınların tarihsel hafızasından ilham alıyor.



Grup, şarkıyla ilgili "Şarkı, Bosna-Hersek’te yaşayan Katolik kadınları, özellikle Osmanlı… pic.twitter.com/9gZzNQAK18 — Eurovision Türkiye (@EurovisnTurkey) January 17, 2026

Според групата "песента разказва историята на католическите жени, живеещи в Босна и Херцеговина, особено на тези, които са живели в региона по време на Османската империя. Тези жени е трябвало да си правят татуировки и белези по телата, за да се предпазят от робство, насилствен брак, отвличане и убийство. Не става въпрос само за татуировки, това е бил цял ритуал, който бабите са предавали на децата и внуците си".

"Песента е вдъхновена от историята на хърватските католически жени от Босна и Херцеговина, които, изправени пред заплахата от робство и насилственото отричане от вярата си, оставят незаличим знак за идентичност и съпротива, като татуират кръст върху телата си. Това стихотворение е не само напомняне за тяхната жертва и смелост, но и универсално предупреждение към днешното общество, което често забравя цената на свободата, достойнството и равенството. "Andromeda" носи и призив да се поучим от историческите рани, да разпознаем собствените си окови и да създадем по-справедливо и хуманно утре", коментират от "LELEK".

Според турския портал за "Евровизия" публикации на групата в Instagram споменават периода като "османска окупация".

Друг елемент, който привлича вниманието, са отличителните татуировки на жените от групата – с кръстове и християнски символи, по лицата и ръцете им. Някои турски коментатори твърдят, че това отразява историческа практика, при която жените на Балканите умишлено са променяли външния си вид, за да избегнат поробване.