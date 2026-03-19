Феноменалният пианист Михаил Плетньов и Софийската филхармония откриват 26-ия Европейски музикален фестивал

На 26 март 2026 г. 19:00 ч. в зала "България" предстои откриването на авторитетния столичен форум за класическа музика "Европейски музикален фестивал", който тази година се провежда за 26-и път. Домакин на тържествената вечер ще бъде оркестърът на Софийската филхармония с гост-солист феноменалният руски пианист Михаил Плетньов. На пулта ще застане маестро Михаил Шехтман, един от изгряващите млади диригенти на световната сцена, победител от Международния конкурс "Ференц Фричай" през 2025 г. Програмата на концерта обединява произведения от Бетовен и Шуберт, носещи светлината и енергията на виенския класицизъм.

За Михаил Плетньов

Източник: Европейски музикален фестивал

Забележителният пианист, диригент и композитор Михаил Плетньов принадлежи към най-ярките фигури в съвременното музикално изкуство. Той е добре познат и очакван гост на българската концертна сцена. Първите му изяви у нас са още в края на 70-те години на миналия век, когато той печели златен медал от VI Международен конкурс "Чайковски" в Москва. След 1990 г. музикантът развива звездна кариера като пианист и диригент. Ненадминат интерпретатор с обширен репертоар, Плетньов има впечатляваща дискография от над 100 издания, отличени с престижни награди като "Грами" и "Грамофон". Сред еталонните му изпълнения са клавирните творби на Чайковски и Рахманинов. Музикантът е създател и артистичен директор на прочутия Руски национален оркестър, спечелил реномето на един от най-добрите симфонични ансамбли от Русия. Като диригент Плетньов е изнасял също концерти с Лондонския симфоничен оркестър, Концертгебау оркестър, Филхармонията на Лос Анджелис, Щатскапеле – Дрезден, Оркестъра на Италианска Швейцария, Токийския филхармоничен оркестър и др.

През 2024 година, благодарение на Софийската филхармония, Михаил Плетньов триумфално се завръща на българска сцена, като диригент и композитор, а през ноември 2025 г. отново завладява столичната публика с клавирни изпълнения под палката на маестро Найден Тодоров.

Източник: Софийска филхармония

За предстоящата си изява в "Европейски музикален фестивал" Михаил Плетньов ще бъде солист в Концерт за пиано и оркестър №1 в до мажор, оп. 15 от Лудвиг ван Бетовен, бляскава композиция, създадена през 1795 година, в която елегантната класическа форма се съчетава с разпознаваема драматична енергия, характерна за по-късните творби на автора.

Във втората част на вечерта Софийската филхармония и маестро Шехтман ще изпълнят една от ранните симфонии на Франц Шуберт, в която ясно личи влиянието на виенския класицизъм. Симфония №2 е завършена във Виена през 1815 г. от едва 18-годишния композитор, вероятно е изпълнена от студентски оркестър и остава практически забравена почти 60 години, до първото си публикуване през 1884 г.

Кой е Михаил Шехтман

Източник: Европейски музикален фестивал

Младият израелски диригент Михаил Шехтман гостува за първи път на българска сцена. Той е завършил с отличие Московската консерватория като пианист и органист, а впоследствие изучава дирижиране при Михаил Юровски в Берлинския университет по изкуствата. Сътрудничи си с водещи оркестри, сред които Гевандхаус оркестър – Лайпциг, Симфоничен оркестър на Люцерн, Сиатълския симфоничен оркестър, Националния оркестър на Испания, Сеулската филхармония, Concerto Köln, Филхармонията на Санкт Петербург и др. Работил е със солисти като Анна Нетребко, Иля Гринголц, Юсиф Ейвазов, Даниил Трифонов, Александър Малофеев. През 2025 година той става победител в Международния конкурс "Ференц Фричай" в Унгария, завоювайки призовото място сред 400 участници от 54 страни.

Билетите за концерта на Софийската филхармония на 26 март са почти изчерпани. Ограничено количество места са налични в мрежата на Eventim и на касата в зала "България".

За "Европейски музикален фестивал"

26-ият "Европейски музикален фестивал" се реализира от "Кантус Фирмус" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2026 г. Основни партньори на форума са Софийската филхармония, НМА "Проф. Панчо Владигеров", НМУ "Любомир Пипков", Нов български университет.

Програмата на фестивала включва общо 20 концерта, с гостуващи музиканти от Австрия, Испания, Норвегия, Франция, Дания и др. Следващото събитие е на 29 март 2026, отново в зала "България", когато на сцената ще излезе Албена Данаилова, първата жена концертмайстор в историята на Виенската филхармония и вдъхновен посланик на европейския музикален дух, която ще свири на ценната си цигулка Stradivarius "ex Hämmerle" от 1709 г.