Спорт:

Скандал и с румънското участие в "Евровизия" (ВИДЕО)

19 март 2026, 9:35 часа 569 прочитания 0 коментара
Румънският обществен телевизионен оператор ТеВеРе защити песента на страната за конкурса "Евровизия 2026", след като парчето "Choke Me" („Задуши ме“ – бел.ред.) на Александра Капитанеску предизвика скандал през изминалите дни. Според критици то възпява опасна сексуална практика на задушаване, свързвана с риск от мозъчни увреждания и дори смърт. В триминутното изпълнение фразата "choke me" се повтаря около 30 пъти, а текстът включва и редове като "Искам да ме задушиш" и "Накарай дробовете ми да избухнат".

Как защитиха песента

"Заглавието на песента е замислено като метафора", коментираха представители на ТеВеРе пред dpa.

Телевизионният оператор заяви, че е ангажиран с артистичната свобода, ценностите на Европейския съюз за радио и телевизия и духа на конкурса за песен на "Евровизия", който насърчава разнообразието, приобщаването, диалога между културите и автентичното изразяване чрез музика.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Артистичната концепция на сценичното изпълнение е специално разработена, за да подчертае метафоричния характер на посланието и да изключи всякакво буквално тълкуване на текста", отбелязва ТеВеРе.

Песента предизвика критики и във Великобритания, където се въвежда закон за забрана на притежанието и публикуването на "порнография, изобразяваща задушаване".

Самата изпълнителка Александра Капитанеску заяви в началото на март, че текстът не трябва да се приема буквално. "Изкуството не трябва да бъде обект на цензура", каза тя.

Песента далеч не е първото участие в "Евровизия", което предизвиква спорове, отбелязва dpa. Миналата година "Би Би Си" подаде жалба срещу песента "Kant" – малтийската дума за песен или пеене, която звучи подобно на вулгарен английски израз за женски гениталии.

Източник: БТА

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Румъния Евровизия Александра Капитанеску
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес