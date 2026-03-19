Скандал и с румънското участие в "Евровизия" (ВИДЕО)

Румънският обществен телевизионен оператор ТеВеРе защити песента на страната за конкурса "Евровизия 2026", след като парчето "Choke Me" („Задуши ме“ – бел.ред.) на Александра Капитанеску предизвика скандал през изминалите дни. Според критици то възпява опасна сексуална практика на задушаване, свързвана с риск от мозъчни увреждания и дори смърт. В триминутното изпълнение фразата "choke me" се повтаря около 30 пъти, а текстът включва и редове като "Искам да ме задушиш" и "Накарай дробовете ми да избухнат".

Как защитиха песента

"Заглавието на песента е замислено като метафора", коментираха представители на ТеВеРе пред dpa.

Телевизионният оператор заяви, че е ангажиран с артистичната свобода, ценностите на Европейския съюз за радио и телевизия и духа на конкурса за песен на "Евровизия", който насърчава разнообразието, приобщаването, диалога между културите и автентичното изразяване чрез музика.

"Артистичната концепция на сценичното изпълнение е специално разработена, за да подчертае метафоричния характер на посланието и да изключи всякакво буквално тълкуване на текста", отбелязва ТеВеРе.

Песента предизвика критики и във Великобритания, където се въвежда закон за забрана на притежанието и публикуването на "порнография, изобразяваща задушаване".

Самата изпълнителка Александра Капитанеску заяви в началото на март, че текстът не трябва да се приема буквално. "Изкуството не трябва да бъде обект на цензура", каза тя.

Песента далеч не е първото участие в "Евровизия", което предизвиква спорове, отбелязва dpa. Миналата година "Би Би Си" подаде жалба срещу песента "Kant" – малтийската дума за песен или пеене, която звучи подобно на вулгарен английски израз за женски гениталии.

Източник: БТА