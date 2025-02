За историческия си успех и българските артисти на световната сцена: Виктория Георгиева в "Студио Actualno" (ВИДЕО)

От малка винаги съм мечтала за голямата сцена и да бъда от българите, които прославят страната ни. За мен това е огромна чест. Това сподели в предаването "Студио Actualno" българската певица и автор на песни Виктория Георгиева - VICTORIA, която стана първият балкански изпълнител, който се появява на корицата на престижния плейлист New Music Daily на Apple Music. Това постижение затвърждава нейното място на международната музикална сцена и дава път на българските творци в глобалната индустрия.

Източник: Orpheus Music

Виктория, която е член на МУЗИКАУТОР, продължава да впечатлява със своята музикален стил, емоционални текстове и модерно поп звучене. Още от появата си в телевизионния музикален формат X Factor през 2015 г. и през участието си в Евровизия 2021 г. с песента Growing Up Is Getting Old, тя затвърди репутацията си на артист с разпознаваем стил и творческа дълбочина.

Изборът ѝ за New Music Daily е не само личен триумф, но и значима стъпка за българската музика. Плейлистът на Apple Music представя най-добрите нови песни в света и е важна платформа за популяризиране на свежи и модерно звучащи артисти. Това признание е доказателство, че Виктория не просто следва световните тенденции като изпълнител, а е талантлив автор, който ги създава.

"Искам да докосвам все повече хора и да им вдъхвам доверие, че могат да се справят с този огромен свят, защото не е лесно да плуваш в океана с толкова много риби", разказа певицата.

VICTORIA грабна публиката с чисто новия си сингъл – "PITY PARTY", песен, която отправя суров и честен поглед към нашия вътрешен критик – гласът, който ни казва, че сме твърде много и в същото време недостатъчни. С характерното си алт-поп звучене, VICTORIA представя песен, която е едновременно заразителна и дълбоко лична, което помага на слушателите да се свържат и да се почувстват разбрани.

Къде е мястото на българските артисти на световната сцена и какво предстои за Виктория оттук-нататък - вижте в интервюто.