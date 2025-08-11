Войната в Украйна:

"Феникс, роден от пепелта": Момче три дни носи храна и вода на пожарникарите от Сунгурларе (СНИМКИ)

Над 10 000 декара смесена гора и лозови масиви са унищожени от огнената стихия край Сунгурларе. Пожарът е овладян, след като екипи от България, Швеция и САЩ не позволиха на огъня да стигне селата Бероново и Славянци.  Все още има огнища навътре в гората, чието гасене ще продължи днес. В помощ на огнеборците се включва и един млад мъж.

ОЩЕ: Над 10 000 декара гора е изпепелена: Пожарът край Сунгурларе продължава

Малък герой

Три поредни дни 16-годишно момче носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, които се борят с огнената стихия край Сунгурларе. Това сподели фоторепортерът Иван Янев в профила си във Facebook. 

"Даниел - 16 години от Сунгурларе, но всъщност е от София. Сега е при баба си. Шапки долу за това момче! Три дни с колелото си осигурява вода и храна за пожарникарите и доброволците. Изглежда все едно е феникс - роден от пепелта. И утре ще е на пожара", разказва той.

На снимките, които фотографът споделя, Даниел носи с чанта бутилки с вода за огнеборците и доброволците. А краката му се черни и прашни от пепелта от пожара.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
