БЧК откри национален кол център за консултации и информация

11 август 2025, 15:27 часа 332 прочитания 0 коментара
Българският Червен кръст откри национален  кол център с екип от обучени служители, които предоставят професионални консултации и информация по следните теми:

  • Достъп до социални услуги и здравни права;
  • Подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане;
  • Здравословен начин на живот и балансирано хранене.

Номерът на кол центъра е 02 4928549. Той ще изпълнява и важна роля в следващия етап от верификацията на правоимащите лица, като извършва проверка по ЕГН в националната информационна система по Програмата „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, финансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+), в рамките на Операция „Подкрепа“.

 

Весела Софева
