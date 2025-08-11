БЧК откри национален кол център за консултации и информация

Българският Червен кръст откри национален кол център с екип от обучени служители, които предоставят професионални консултации и информация по следните теми:

Достъп до социални услуги и здравни права;

Подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане;

Здравословен начин на живот и балансирано хранене.

Номерът на кол центъра е 02 4928549. Той ще изпълнява и важна роля в следващия етап от верификацията на правоимащите лица, като извършва проверка по ЕГН в националната информационна система по Програмата „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, финансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+), в рамките на Операция „Подкрепа“.