Община Пазарджик с грижа за щъркелите - монтира нови платформи за гнездене

Община Пазарджик започна инициатива, насочена към опазване на биоразнообразието и създаване на по-безопасна градска среда, чрез изграждане на нови платформи за щъркелови гнезда.

В рамките на дейностите са монтирани две специализирани платформи на стратегически локации в града – при кръговото кръстовище от северната страна на моста над река Марица и на пресечката на бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Димчо Дебелянов“. Съоръженията имат за цел да осигурят сигурни и устойчиви условия за гнездене, като същевременно намаляват риска за птиците и предотвратяват потенциални инциденти.

Инициативата е реализирана със съдействието на ОП „Жилфонд и Пазари“ и е част от последователната политика на общината за опазване на околната среда и подобряване на градската инфраструктура.

Предстои разширяване на инициативата чрез поставяне на допълнителни платформи на подходящи места в града.