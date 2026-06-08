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Нови контейнери в Пазарджик

08 юни 2026, 21:00 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Нови контейнери в Пазарджик

Започна поетапното разполагане на новите съдове за отпадъци на ОП „Чистота“ към Община Пазарджик. От днес екипите на Община Пазарджик заменят в различни райони на града старите и амортизирани контейнери с нови, като процесът ще продължи поетапно през месеците юни и юли. Новите съдове са част от цялостната организация по изграждането на общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване.

амяната на контейнерите се извършва по предварително изготвен график в отделни квартали и улици, като поетапно ще бъдат обхванати всички райони.

В процеса на въвеждане в експлоатация на новите съдове са възможни временни и моментни смущения в графиците за сметосъбиране. Молим гражданите за разбиране и търпение, докато замяната бъде напълно завършена.

С новите контейнери, специализираната техника и организацията на работа на ОП „Чистота“ правим още една важна стъпка към по-добро качество на услугата, по-чиста градска среда и по-ефективно обслужване на жителите на Пазарджик.

Благодарим на всички граждани за съдействието и разбирането по време на преходния период

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община Пазарджик
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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