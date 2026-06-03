Пазарджик посреща Coca-Cola The Voice Турнето 2026 на 19 юни

За трета поредна година Пазарджик ще бъде сред шестте български града, включени в тазгодишното издание на Coca-Cola The Voice Турнето 2026 – едно от най-мащабните музикални събития в страната. След официалния старт на 29 май в София, следващата спирка на турнето ще бъде именно Пазарджик – на 19 юни.

Тази година музикалната обиколка идва с обновена концепция и ново мото – „Hype the Vibe“, поставящо акцент върху емоцията, споделеното преживяване и близостта между артисти и публика.

На сцената в Пазарджик ще се качат едни от най-популярните български изпълнители – Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, Tino и FYRE. За атмосферата ще се погрижат още Remi Toin, DJ Theo, Nasi Svej и барабанистът Ник Николаев.

Сред големите акценти в турнето през 2026 година е и специалното участие на световната звезда в социалните мрежи Andrew Wave aka Red Carpet Boy, който пристига в България специално за събитието.

Освен концертната програма, Coca-Cola The Voice Турнето 2026 ще предложи и разнообразна зона с активности, интерактивни фото и видео инсталации, танцови пространства, мърч зона и специални бранд изживявания за посетителите.

След старта в София на 29 май, Coca-Cola The Voice Турнето 2026 ще премине през Пазарджик – 19 юни, Варна – 15 юли, Бургас – 18 юли, Севлиево – 4 септември, а за първи път големият финал ще бъде в Пловдив - на 11 септември.

Турнето продължава да се утвърждава като една от водещите летни платформи за музика и Gen-Z култура в България, обединяваща публика, артисти и градове в общо преживяване, изпълнено с енергия и настроение. Създадено през 2010 година, Coca-Cola The Voice Турнето вече 15 години е символ на лятното музикално настроение в страната, подкрепяйки българската музикална сцена и новите таланти.

Повече информация и актуални новини за турнето могат да бъдат открити в официалните канали на The Voice Radio & TV Bulgaria.