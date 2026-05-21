Йотова в Пазарджик: България е богата със славна история, амбиции и таланти, трябва да се сплотим и в общност

България е богата със славна история, традиции, амбиции и таланти, но имаме нужда и от общност. Имаме нужда от самочувствие и моменти, в които да се хванем за ръце и да се почувстваме като едно, и тогава успехът не закъснява. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си към жителите и гостите на Пазарджик. Днес – в деня на светите равноапостоли Константин и Елена, градът отбелязва тържествено своя празник.

Светите равноапостоли са свързани с вярата, която ни съхрани като народ в дългата ни история. Светите Константин и Елена символизират християнската вяра и православието, без които народът ни не би оцелял. Тези два символа са в историята ни и са вковани здраво в основите на Пазарджик, каза Илияна Йотова. Тя посочи, че малко градове в Европа могат да се похвалят с близо седемвековна история, както Пазарджик, който пази името си почти от самото си създаване.

Държавният глава посочи, че народът ни се нуждае от самочувствие и от сплотеност около добрите каузи. Илияна Йотова даде пример с победата на България на „Евровизия“, обединилa обществото и вдъхнала увереност, благодарение на един млад и усмихнат човек в лицето на Дара, която е вярвала в успеха въпреки трудностите.

Ако не сме заедно и не си подаваме ръка в най-трудните моменти, ако не проявяваме състрадание и не търсим справедливостта, никога няма да постигаме резултати. А само така ще оставим на децата и внуците си развита и достойна България, каза Илияна Йотова и призова хората да търсят това, което ги обединява, а не разделя.

Президентът приветства усилията на кмета на Пазарджик Петър Куленски и екипа му за енергията и амбицията, които влагат, за да развиват града. Днес младите хора намират причини да остават в Пазарджик, да създават семейства и да имат перспектива, каза Илияна Йотова.