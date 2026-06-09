Пазарджик събира футболните фенове във фен зона по време на Световното първенство

Пазарджик ще се превърне в притегателен център за футболните запалянковци по време на Световното първенство по футбол. На площад „Константин Величков“ („Тортата“) ще бъде изградена специална Фен зона, в която на голям екран ще бъдат излъчвани най-интересните и очаквани срещи от шампионата.



Инициативата има за цел да събере на едно място любителите на футбола и да им предостави възможност да споделят заедно емоциите от най-престижния футболен форум в света. Независимо дали подкрепяте традиционните фаворити или симпатизирате на отборите, които поднасят изненади, фен зоната ще предложи атмосфера, достойна за световно първенство.



За посетителите ще бъдат осигурени голям екран на открито, удобни места за зрители, разнообразие от храни и напитки, както и множество възможности за споделяне на футболните емоции в сърцето на града.



Жителите и гостите на Пазарджик да се присъединят към футболната общност и да преживеят заедно головете, драматичните обрати и незабравимите моменти от Световното първенство.



Подробна програма с мачовете, които ще бъдат излъчвани във фен зоната, ще бъде публикувана скоро.



