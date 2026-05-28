Община Пазарджик ще отбележи Международния ден на детето с празнично карнавално шествие и богата програма.

На 1 юни, понеделник, Пазарджик ще се превърне в сцена на детски смях, пъстри костюми и много настроение по повод Международния ден на детето. Празникът ще събере деца, родители и гости на града на площад „Константин Величков“, където от 16:00 часа ще започне специална празнична програма.

Карнавално шествие, музика, цветове и усмивки ще изпълнят централната градска част. За посетителите са подготвени разнообразни забавления и атракции, сред които щури игри, циркови демонстрации, куклено-марионетно шоу, сапунени мехури, фейс пейнтинг, рисуване, маскоти и още много изненади за най-малките.