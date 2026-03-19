Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 13 МИР - Пазарджик

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 13 МИР - Пазарджик за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Стефан Неделчев Мирев

2. Дафинка Аспарухова Семерджиева

3. Валери Стефанов Вълков

4. Борис Александров Владов

5. Антони Христосков Върбев

6. Николай Георгиев Ангелов

7. Малина Георгиева Консулова-Златева

8. Веселина Господинова Милкова

9. Илиян Красимиров Траянов

10. Йордан Кирилов Кожухаров

11. Илия Николов Минчев

12. Елена Иванова Абаджиева

13. Мая Георгиева Филипова

14. Илия Георгиев Иванов

15. Спас Илинов Гочев

16. Красимира Спасова Пейчева

